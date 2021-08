Bidenas: evakuacija iš Kabulo viena sunkiausių per visą istoriją

„Tai viena didžiausių, sunkiausių transportavimo orlaiviais operacijų per visą istoriją, – iš Baltųjų rūmų per televiziją kreipdamasis į amerikiečius sakė J. Bidenas. – Negaliu pažadėti dėl to, koks bus galutinis rezultatas.“

Pasak prezidento, JAV pajėgos nuo rugpjūčio 14 dienos iš Afganistano išskraidino 13 tūkst. žmonių, o nuo liepos – 18 tūkstančių. Dar tūkstančiai žmonių evakuoti privačiais užsakytais lėktuvais „padedant JAV vyriausybei“.

Vis dėlto J. Bidenas tvirtai pažadėjo padaryti viską, kad iš Afganistano būtų išskraidinti visi amerikiečiai ir jiems per karą padėję afganistaniečiai.

J. Bideno penktadienio pažadas paskelbtas tūkstančiams amerikiečių ir kitų išvykti norinčių žmonių negalint prasiveržti pro oro uostą apsupusias minias, Talibano patikrinimo postus ir, kartais, JAV biurokratiją.

Prezidentas taip pat sakė, kad Amerikos sąjungininkai neabejoja jos patikimumu dėl to, kaip amerikiečiai traukiasi iš Afganistano, Talibanui prieš kelias dienas perėmus Kabulo ir šalies kontrolę po du dešimtmečius trukusio karo.

„Nemačiau jokių klausimų dėl patikimumo iš mūsų sąjungininkų visame pasaulyje“, – pabrėžė J. Bidenas ir pridūrė, kad Jungtinės Valstijos evakuacijos iš Kabulo operaciją „glaudžiai koordinuoja su NATO“, be to, padeda organizuoti sąjungininkų ir partnerių skrydžius.