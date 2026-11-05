Benjaminui Netanyahu – ilgametės sąjungininkės smūgis

Prezidentas Isaacas Herzogas antrą dieną tęsė konsultacijas su partijomis po spalio 27-osios rinkimų, kuriuose nei poliarizuojantis dešiniųjų pažiūrų B. Netanyahu, vadovavęs šaliai per trejus karo metus, nei G. Eisenkotas neužsitikrino daugumos balsų parlamente.
Per susitikimą su I. Herzogu partija „Jungtinis Toros judaizmas“, rėmusi B. Netanyahu po ankstesnių penkerių rinkimų, šįkart atsisakė jį siūlyti premjero postui, nors neparėmė ir G. Eisenkoto.
Partija informavo I. Herzogą, kad „nusprendė nerekomenduoti jokio Kneseto nario vyriausybei formuoti“, sakoma prezidento kanceliarijos pranešime. 120 vietų parlamente ši politinė jėga laimėjo septynis mandatus.
Partija atstovauja aškenazių kilmės ultraortodoksams žydams, kilusiems iš Europos, o „Shas“ – sefardų kilmės bendruomenei, kilusiai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos. Abi šias partijas rėmė B. Netanyahu, joms siekiant išsaugoti religijos studentų atleidimą nuo karo tarnybos.
B. Netanyahu šią išimtį išlaikė, tačiau neįtvirtino jos įstatymu, visuomenėje kilus dideliam pasipiktinimui, mat rezervistai dėl karų Gazos Ruože, Libane ir Irane buvo šaukiami tarnauti ne po vieną kartą.
„Kad ir kokia vyriausybė būtų suformuota, mūsų neatidėliotinas klausimas yra Toros studentų statuso sureguliavimas“, – sakė „Jungtinio Toros judaizmo“ įstatymų leidėjas Isaacas Pindrusas.
Buvęs kariuomenės vadas G. Eisenkotas, siekiantis suvienyti centro ir centro dešinės jėgas, griežtai pasisako už išimčių naikinimą. Kai kurie jo sąjungininkai opozicijoje griežtai kritikuoja ultraortodoksus dėl savanaudiškumo.
Analitikų teigimu, toks „Jungtinio Toros judaizmo“ žingsnis veikiau skirtas nubausti B. Netanyahu ir parodyti, kad partijos balsai nėra garantuoti, nors ji vis tiek galėtų dirbti vyriausybėje, jei jam pavyktų ją suformuoti.
Vėliau ketvirtadienį I. Herzogas susitiks su didžiųjų partijų atstovais ir tik po to paves vienam iš parlamentarų formuoti vyriausybę. Paprastai prezidentas šį sprendimą priima atsižvelgdamas į tai, kas sulaukia daugiausia partijų rekomendacijų, tad tikėtina, kad jis kreipsis į G. Eisenkotą.
I. Herzogui suteikus mandatą, politikas per 28 dienas privalės suformuoti vyriausybę, su galimybe šį terminą pratęsti dar 14 dienų. Jei jam nepavyktų, I. Herzogas šią užduotį paves kitam kandidatui.
B. Netanyahu blokas, įskaitant „Jungtinį Toros judaizmą“, naujajame parlamente turi 53 vietas, o G. Eisenkoto blokas – 48.
Nepasitenkinimo B. Netanyahu kraštutinių dešiniųjų vyriausybe fone Izraelio arabų partijos sustiprino savo pozicijas ir iškovojo 19 vietų.
G. Eisenkotas galėtų formuoti vyriausybę su arabų partijomis, tačiau rizikuotų prarasti dalies opozicijos paramą.
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