Austrų ultradešiniųjų politikų demaršas: Zelenskio kalbos metu išėjo iš salės

V. Zelenskis savo kalboje padėkojo Austrijai už humanitarinę pagalbą, tačiau jis taip pat pažymėjo, kad svarbu nebūti „moraliai neutraliais blogiui“.

„Kai mes atsisukame į jus pagalbos, mes prašome apsaugoti žmonių gyvybes. Ukraina nori gyventi saugiai, taikiai ir laisvai“, – pareiškė jis ir pakvietė šios šalies parlamentarus apsilankyti Ukrainoje ir įvertinti situaciją patiems.

Nepaisant to, kad Austrija palaiko Ukrainą politine prasme, ji atsiribojo nuo galimo ginkluotės tiekimo kariaujančiai valstybei dėl norimo išsaugoti „neutraliteto“.

Austrijos ultradešiniųjų „Laisvės partijos“ atstovai buvo vieninteliai, kurie liko nepatenkinti Ukrainos prezidento kalba. „The Local“ rašoma, kad protestuodami dėl jo kalbos pasirodymo parlamente deputatai vieninteliai neplojo, o prasidėjus pačiai kalbai išsitraukė plakatus „Vieta taikai“ ir „Viena neutralumui“, bei patys paliko salę.

The right-wing populist Freedom Party (FPÖ) staged a walkout from the Austrian parliament before Zelensky's video message. And the half of the Social Democratic Party's MPs was also absent during Zelensky‘s statement. @BMeinl from the @neos_eu liberals with the most powerful… https://t.co/kCNl5zVlEy