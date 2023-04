Australija: santykiai su Kinija nebebus tokie kaip anksčiau

Dvišaliai santykiai, pablogėję per devynerius ankstesnės Australijos konservatorių vyriausybės valdymo metus, regis, ėmė gerėti mažiau nei prieš metus išrinkus P. Wong centro kairės Leiboristų partiją: atsinaujino ministrų susitikimai, Pekinas neseniai atšaukė anglių importo iš Australijos suvaržymus, be to, Kanbera tikisi, kad artimiausiais mėnesiais bus panaikintas prieš trejus metus nustatytas tarifų barjeras miežiams iš Australijos.

Tačiau P. Wong sakė, kad prekybiniai santykiai negali sugrįžti į lygį, buvusį 1996–2007 metais, kai valdė konservatorių ministras pirmininkas Johnas Howardas. Prekyba tuomet buvo atsieta nuo politinių ir strateginių prioritetų.

„Labai aiškiai kalbu, kad mes siekiame stabilizuoti šiuos santykius, – Nacionaliniam spaudos klubui sakė P. Wong. – Manau, abi šalys žino, kad negrįšime ten, kur buvome prieš 15 metų.“

J. Howardo laikais „buvo galima palaikyti strateginius santykius su Jungtinėmis Valstijomis ir ekonominius santykius su Kinija, ir šie pasauliai būdavo atskiri, [bet] jau negyvename tokiame pasaulyje“, sakė ministrė.

Kinija pastaraisiais metais sukūrė virtinę oficialių ir neoficialių kliūčių Australijos eksportui, ypač nuo tada, kai ankstesnė australų vyriausybė papiktino Pekiną raginimu atlikti nepriklausomą tyrimą dėl COVID-19 pandemijos priežasčių ir atsako į ją.

Nors australų kompanijos ir valstybės lyderiai nekantriai laukė, kol Kinija panaikins kliūtis eksportui, įskaitant vyną, medieną ir jūros produktus, P. Wong sakė, kad protinga būtų diversifikuoti eksportą įtraukiant kitas rinkas.

„Net esant didesniam diversifikavimui Kinija artimoje ateityje išliks didžiausia Australijos prekybos partnerė ir vertinamas užsienio investicijų šaltinis, kur tai atitinka mūsų nacionalinius interesus“, – sakė ji.

Pastaraisiais metais Australija nacionalinio saugumo sumetimais blokavo turto, įskaitant ypatingos svarbos infrastruktūrą, pardavimą Kinijos kompanijoms.

Pasak P. Wong, Australija stengiasi, kad Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas išliktų prognozuojamas, besivadovaujantis taisyklėmis, „kur nedominuoja nė viena šalis“.

Ji sutiko su JAV prezidentu Joe Bidenu, kad reikia komunikavimo kanalų tarp JAV ir Kinijos siekiant iki minimumo sumažinti karinių nesusipratimų ir klaidų riziką. Šaltojo karo laikais tokie kanalai egzistavo tarp JAV ir tuometinės Sovietų Sąjungos.

„Prezidentas Bidenas pateikė pasiūlymų Kinijai... Tai atitinka viso pasaulio interesus – kad šie pasiūlymai būtų priimti“, – sakė P. Wong.

„Sakiau tai savo kolegai kinui ir jo pirmtakui. Ir toliau tai kartosiu“, – pridūrė ji, paminėdama Kinijos užsienio reikalų ministrą Qin Gangą ir iki gruodžio šiame poste dirbusį Wang Yi, kuris šiuo metu yra aukščiausio rango Kinijos komunistų partijos užsienio politikos pareigūnas.