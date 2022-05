Aukščiausio lygio spektaklis Rusijos televizijoje – kad „ukrainiečių vaikai neturės tėvų ir namų“, kaltina Vakarus

Trumpoje per valstybinį Rusijos kanalą „Rossija 1“ transliuojamos laidos iškarpoje girdėti, kaip laidos vedėjas Jevgenijus Popovas pareiškia, kad „amerikiečių vaikai neturi, ką valgyti“. Į tai jam rusų žurnalistas Andrejus Sidorčikas atsako:

„O ukrainiečių vaikai šiuo metu sulaukia apšaudymų ir bombų, kurie turi kažkokiu būdu apsaugoti jų ateitį, kas yra užvis įdomiausia. Jie neturės tėvų, namų, turės sudegusią šalį, jie neturės nieko, ką turi amerikiečių vaikai. Štai tokį gėrį Ukrainos žmonėms nori atnešti Vakarų šalys“, – atkartodamas Kremliaus propagandinę liniją sakė A. Sidorčikas.

Čia pat, besityčiodamas J. Popovas pridūrė: „užtat jie turės „McDonald‘s“, o A. Sidorčikas dialogą baigia sakydamas: „Taip, bet jis bus apdegęs“.

