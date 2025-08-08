Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Auga nerimas dėl GPS trikdžių: Lenkija šaukia Baltijos jūros regiono viršūnių susitikimą

2025-08-08 20:20 / šaltinis: BNS
2025-08-08 20:20

Lenkija surengs Baltijos jūros valstybių viršūnių susitikimą, skirtą jūrų infrastruktūros saugumui, regione didėjant nerimui dėl GPS trukdžių, penktadienį paskelbė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

0

Jo žodžius cituoja Lenkijos radijas.

D. Tuskas perspėjo, kad tokie trukdžiai, už kuriuos, manoma, atsakinga Rusija, gali turėti rimtų pasekmių ypatingos svarbos infrastruktūros projektams.

„Šie trukdžiai, greičiausiai kylantys iš Kaliningrado srities, sutrikdo oro eismą, įskaitant keleivinius skrydžius, o dabar dar kelia grėsmę strateginių investicinių projektų tikslumui“, – teigė premjeras.

D. Tuskas žurnalistams sakė, kad apie GPS signalo trikdymus pranešė pilotai iš Lenkijos, Švedijos, Estijos ir Lietuvos. Panašių trukdžių taip pat pastebėjo laivų įgulos Suomijos įlankoje. Trukdžiai prasidėjo po Rusijos invazijos į Ukrainą.

Šiuo metu Lenkija rotacijos tvarka pirmininkauja Baltijos jūros valstybių tarybai.

D. Tuskas teigė, kad susitikime, kurio data dar nepaskelbta, daugiausia dėmesio bus skiriama regioniniam bendradarbiavimui ir kritinės infrastruktūros apsaugai, ypač atsižvelgiant į kylančias hibridines grėsmes.

Spaudos konferencijoje jis taip pat sakė, kad Lenkija koordinuoja veiksmus su NATO ir Baltijos šalimis, siekdama sustiprinti jūrų saugumą.

Liepą Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO), peržiūrėjusi Lenkijos, Suomijos, Švedijos ir Baltijos šalių pateiktus įrodymus, paragino Rusiją nutraukti GPS trukdžius regione.

