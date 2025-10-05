Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Audra slenka per Vokietiją: uždaryti keliai, sužeisti du žmonės

2025-10-05 20:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-05 20:25

Sekmadienio audros Vokietijoje padarė žalos keliuose regionuose, sužeisti mažiausiai du žmonės – nors banglentininkams toks oras palankus.

Audra (tv3.lt koliažas)

1

Daug kur Vokietijoje uždaryti keliai, o savaitgalį eismą trikdė nuvirtę medžiai ir šakos.

Sekmadienį Šiaurės jūros pakrantėje pakilo audros sukeltos bangos, trikdžiusios keltų darbą Šlėzvigo-Holšteino pakrantėje, tačiau didelės žalos nepadaryta.

Pietinėje Juodojo miško dalyje du žmonės sunkiai sužeisti, per audrą ant jų mikroautobuso užkritus medžiui. Jie nugabenti į ligoninę.

Harco kalnuose Saksonijos-Anhalto žemėje stiprus vėjas trukdė gelbėti tris sunkiai ir du lengvai sužeistus žmones. Policija pranešė, kad dėl oro sąlygų nebuvo galima pasitelkti gelbėjimo sraigtasparnio, todėl į įvykio vietą buvo iškviestos greitosios pagalbos brigados.

Baden-Viurtemberge policija ir ugniagesiai dėl nuvirtusių medžių buvo iškviesti apie 50 kartų, daugeliu atvejų užfiksuota tik materialinė žala.

Audros sukeltos bangos pasiekė Šlėzvigo-Holšteino Šiaurės jūros pakrantę, kaip ir tikėtasi. Federalinė jūrų ir hidrografijos agentūra prognozavo, kad vandens lygis kai kur pakrantėje sekmadienį gali pakilti iki 2 metrų virš vidutinio potvynio lygio.

Vokietijos meteorologijos tarnyba popietę perspėjo ruoštis iki 100 km/h gūsiams ir lietui.

Banglentininkai džiaugėsi audra

Oras, regis, palankus banglentininkams – internete dalijamasi vaizdais, kaip drąsuoliai leidžiasi į jūrą Šiaurės jūros Zilto saloje, nepaisydami audros.

Nordernėjaus saloje audra užliejo stovyklavietę, apvertė paplūdimio kėdes, o bangos užliejo kopas.

Keliose šalyse prie Baltijos ir Šiaurės jūros buvo atšaukti keltų reisai.

Meteorologijos tarnyba pirmadienį Baltijos jūroje prognozavo ramesnes sąlygas.

Neįprasta gelbėjimo operacija Miunchene

Pietiniame Miunchene, bute 13-ame naujo pastato aukšte, įkalintas darbininkas, nes stiprus vėjo gūsis užtrenkė duris. Jį išgelbėjo gelbėjimo tarnybos.

Ugniagesiai pranešė, kad dar neužbaigto pastato buto durys užtrenktos su tokia jėga, kad jų nebuvo galima atidaryti nei iš vidaus, nei iš išorės.

Net ugniagesiai iš pradžių negalėjo įveikti aukšto saugumo durų. Galiausiai komanda pasitelkė oro gelbėjimo platformą ir saugiai iškėlė vyrą iš balkono maždaug 47 metrų aukštyje.

