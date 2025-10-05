Sniego audra ant Everesto kalno įkalino beveik tūkstantį žmonių

Pranešama, kad šie asmenys yra kalnų stovyklose maždaug 4, 9 tūkst. metrų aukštyje.
Audra iš dalies apgadino jų palapines, o keliai užversti gausaus sniego.
Šiuo metu vykdoma gelbėjimo operacija.
Valstybinė naujienų platforma „Jimu News“ pranešė, kad yra aukų, tačiau apie galimas mirtis kol kas patvirtintos informacijos nėra.
