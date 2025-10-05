Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Sniego audra ant Everesto kalno įkalino beveik tūkstantį žmonių

2025-10-05 18:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-05 18:52

Kinijos žiniasklaidos duomenimis, po sniego audros ant Everesto kalno Tibeto pusėje įstrigo beveik 1 tūkst. žmonių.

Everestas (nuotr. asm. archyvo)

Kinijos žiniasklaidos duomenimis, po sniego audros ant Everesto kalno Tibeto pusėje įstrigo beveik 1 tūkst. žmonių.

REKLAMA
3

Pranešama, kad šie asmenys yra kalnų stovyklose maždaug 4, 9 tūkst. metrų aukštyje.

Audra iš dalies apgadino jų palapines, o keliai užversti gausaus sniego.

Šiuo metu vykdoma gelbėjimo operacija.

Valstybinė naujienų platforma „Jimu News“ pranešė, kad yra aukų, tačiau apie galimas mirtis kol kas patvirtintos informacijos nėra.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų