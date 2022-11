Atsitraukdami okupantai susprogdino visus tris tiltus per Dnieprą, rodo „Maxar“ nuotraukos

„Maxar“ palydovinėse nuotraukose matyti, kad buvo pažeisti Antonivkos geležinkelio ir Antonivkos automobilių tiltai, taip pat tiltas ant Kachovkos hidroelektrinės užtvankos.

Ukrainiečių ir rusų žiniasklaida platina, kaip teigiama, sugriauto Antonivkos tilto nuotrauką. Šis 1,4 km ilgio tiltas yra pagrindinė pervaža per Dniepro upę Chersono srityje. Tvirtinama, kad tiltą sunaikino iš Chersono besitraukiantys rusų kariai, tačiau kol kas oficialaus patvirtinimo nepaskelbė nei Ukrainos, nei Rusijos pareigūnai.

Sugriauto tilto nuotrauka pasidalino ir Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka, ir Ukrainos naujienų agentūra UNIAN, ir Rusijos žiniasklaidos priemonės.

Penktadienio rytą rusų žiniasklaida tikino, kad Rusijos pajėgos, atsitraukdamos iš Chersono, sunaikino tiltą. Rusų „Telegram“ kanalas „Baza“ dalinosi neva griaunamo tilto vaido įrašu, kurį pirmiausiai publikavo kanalas „Z-publics“, o tuomet jis išplito rusakalbių „Telegram“ kanaluose.

Skelbiama, kad tiltą atsitraukdama iš Chersono susprogdino Rusijos kariuomenė, o pats sprogimas „buvo signalas grupuotės pasitraukimo iš dešiniojo Chersono kranto pabaigai“.

