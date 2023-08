Atsiranda vis daugiau patvirtinimų: Ukrainos kariuomenė laužia fronto liniją pietuose

Šalia Staromlynivkos esančios Urožainės išlaisvinimas atveria Ukrainos kariuomenei geras perspektyvas tęsti kontrpuolimą keturiomis kryptimis, „Dialog“ cituojamas ukrainiečių karybos ekspertas Serhijus Hrabskis.

Buvęs Italijos kariuomenės karys, sausumos pajėgų karybos ekspertas Thomas C. Theineris savo „Twitter“ paskyroje paviešino ukrainiečių tanko kovos Urožainės apylinkėse vaizdo įrašą. Jis atkreipė dėmesį, kad aplink pilnu greičiu važiuojantį ir į Rusijos pozicijas šaudantį tanką nėra jokių minų laukų. O tai gali reikšti, kad ukrainiečiai pralaužė šią gynybos liniją ir šiuo metu atakuoja rusus ten, kur jie nėra pasiruošę gynybai.

And no minefield!

Seems the Ukrainian troops are past the massive russian mine barriers. https://t.co/iaS09WDVBl