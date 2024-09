Ataka prieš rusų amunicijos sandėlį sukėlė kelis žemės drebėjimus

Buvo užfiksuotas 2,8 balo žemės drebėjimas, o po to užfiksuoti dar septyni žemės drebėjimai, kurių stiprumas buvo nuo 2 iki 2,8 balo.

Pranešama, kad milžiniškas šaudmenų sandėlis toliau dega.

❗️ A magnitude 2.8 earthquake was recorded in Toropets after a drone attack on an ammunition depot After that there were 7 more tremors with magnitudes from 2 to 2.8. The giant ammunition depot continues to detonate. Google maps satellite imagery shows hundreds of crates that… pic.twitter.com/eeSyY6oReo

Primename, kad Rusijos Toropeco mieste buvo surengta dronų ataka. Nugriaudėjo sprogimas, kilo gaisras.

Sandėlyje rusai laikė penkių tipų įvairias raketas, rašo UNIAN.

A town in the Tver Region has been partially evacuated after a drone attack on an ammunition depot



On the night of September 18, Ukrainian drones attacked a military unit in the town of Toropets in the Tver Region. A massive fire broke out on the territory of the military… pic.twitter.com/hlKshV7Khf