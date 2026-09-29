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Aštuntoko išpuolis mokykloje: žuvo mokytoja, dar 2 žmonės sužeisti

2026-09-29 13:37 / šaltinis: ELTA
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2026-09-29 13:37
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Per mokinio surengtą išpuolį mokykloje Slovakijos šiaurės vakaruose antradienį žuvo 61-erių moteris, o dar viena moteris ir vaikas buvo sužeisti, naujienų agentūrai AFP pranešė gelbėjimo tarnybos.

Mokykla (nuotr. 123rf.com)

Per mokinio surengtą išpuolį mokykloje Slovakijos šiaurės vakaruose antradienį žuvo 61-erių moteris, o dar viena moteris ir vaikas buvo sužeisti, naujienų agentūrai AFP pranešė gelbėjimo tarnybos.

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Po išpuolio Staškovo mokykloje abu sužeistieji buvo nuvežti į ligoninę, pranešė Greitosios medicinos pagalbos operacijų centro atstovė spaudai Petra Klimešova. Pasak jos, 44-erių nukentėjusiajai buvo durta į krūtinę.

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Aštuntoko išpuolis Slovakijos mokykloje: žuvo mokytoja, dar du žmonės sužeisti

Slovakijos žiniasklaida pranešė, kad žuvusi moteris buvo mokytoja, o sužeistieji – kita mokytoja ir mokinys.

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Žiniasklaidos duomenimis, išpuolį surengė paauglys aštuntos klasės mokinys. Paprastai tokioje klasėje mokosi 13–15 metų vaikai.

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Policija patvirtino tirianti „smurtinį nusikaltimą“ ir pridūrė, kad padėtis šiuo metu kontroliuojama.

Nacionalistinių pažiūrų ministras pirmininkas Robertas Fico pareiškė „nuoširdžią užuojautą“ ir teigė „su dideliu susirūpinimu“ stebintis padėtį po „tragiško incidento Staškovo kaime“.

„Asmeniškai mane tai labai liūdina“, – sakoma jo pareiškime.

Prezidentas Peteris Pellegrinis sakė esąs „sukrėstas, kad tai dar vienas atvejis, kai mokinys užpuolė mokytojus ir bendraklasį“.

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„Agresija ir nepakantumo atmosfera, kurias pirmiausia skleidžia socialiniai tinklai ir, deja, kai kurie politikai, tiesiogine prasme nuodija viešąją erdvę ir daro įtaką mūsų vaikų elgesiui mokyklose“, – sakė jis.

Jis paragino visus piliečius elgtis taip, kad „atmosfera būtų raminama, o ne dar labiau radikalizuojama“.

Praėjusių metų sausį 18-metis per išpuolį peiliu vidurinėje mokykloje Spišska Stara Vesės mieste Slovakijos šiaurės rytuose nužudė kitą mokinį ir mokytoją bei sužeidė dar vieną mokinį.

2020 m. pradinėje mokykloje centrinėje Slovakijoje peiliu buvo mirtinai sužalotas mokytojas ir sužeisti dar keli žmonės. Tai buvo pirmasis smurtinis išpuolis mokykloje šioje Vidurio Europos šalyje.

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