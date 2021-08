Ar jūsų vestuvės buvo pigios? Turime jums puikių naujienų

2014 m. paskelbtas tyrimas, kuriuo tuo metu buvo dalinamasi, vėl netikėtai pasirodė, šį kartą „The Independent“ internetiniame laikraštyje. Jis pavadintas „Deimantas yra amžinas [turima omenyje vestuvinį žiedą] ir kitos pasakos: Santuokos išlaidų ir santuokos trukmės ryšys“ („A Diamond is Forever’ and Other Fairy Tales: The Relationship between Wedding Expenses and Marriage Duration”).