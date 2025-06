„Ar jai viskas gerai?“: internete žaibiškai plinta Giorgios Meloni veido išraiškos

Tačiau socialinius tinklus netikėtai užvaldė Italijos premjerė Giorgia Meloni, ne dėl savo politinių pareiškimų, o dėl gyvų veido išraiškų kalbėdama su žurnalistais.

Vaizdo įrašas, kuriame G. Meloni per spaudos konferenciją atrodo nevalingai ir perdėtai judina veidą, išpopuliarėjo ir sukėlė bangą juokingų reakcijų internete.

What is wrong with her???pic.twitter.com/eOLORqLXbW