Apklausa: beveik pusės vokiečių mano, kad Merkel šalies problemas spręstų geriau už Merzą

Lyginant abu politikus, 48 proc. respondentų palankiau įvertino A. Merkel, o 29 proc. teigė, kad abu Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) politikai vienodai gerai sugebėtų spręsti Vokietijai kylančius iššūkius. Tik 8 proc. respondentų A. Merkel įvertino prasčiau nei F. Merzą, o 15 proc. neatsakė arba teigė nežinantys.
Apklausos rezultatai paskelbti F. Merzo populiarumo reitingams išliekant itin žemiems, o jo koalicinei vyriausybei sunkiai sekantis susitarti dėl įvairių nesutarimų keliančių klausimų, įskaitant ilgalaikės priežiūros, pensijų ir mokesčių reformas.
A. Merkel Vokietijai vadovavo 16 metų – nuo 2005 iki 2021 m. Didžiąją šio laikotarpio dalį ji vadovavo koalicinėms vyriausybėms kartu su centro kairės Socialdemokratų partija (SPD), kuri yra ir dabartinė F. Merzo koalicijos partnerė.
Apklausė 2 072 suaugusiuosius
Penktadienį „YouGov“ apklausė 2 072 suaugusiuosius ir teiravosi, ar, jų nuomone, A. Merkel, būdama kanclere, dabartines Vokietijos problemas ir iššūkius spręstų geriau, prasčiau ar taip pat gerai kaip F. Merzas.
Apklausos rezultatams koeficientai pritaikyti taip, kad būtų atspindima suaugusių Vokietijos gyventojų nuomonė. Apklausos paklaida siekia iki 2,15 procentinio punkto.
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