Antalijos oro uoste rusė pagimdė ir paliko naujagimį tualete: „Jis tik kliudė, o mes vėlavome į skrydį“

Spalio 13 dieną Antalijos oro uoste 18-metė studentė Jekaterina Burnaskina, skrisdama į Rusiją, pagimdė kūdikį neįgaliųjų tualete. Pagimdžiusi mergina kūdikį paliko tualete, o pati nuėjo į lėktuvą skristi namo, rašoma „Woman.ru“.

Kūdikį aptiko oro uosto valytoja ir nedelsiant pranešė policijai. Mergina buvo sulaikyta nespėjus įlipti į lėktuvą: paaiškėjo, kad ją lydėjo mama, kuri žinojo, kas nutiko. Būtent ji patarė dukrai atsisakyti ką tik gimusio kūdikio. Moters teigimu, ji tiesiog nenorėjo spręsti vaiko be dokumentų gabenimo į kitą šalį klausimo.

Grįžimas atgal į Rusiją virto sulaikymu

Teigiama, kad Jekaterina pastojo per Naujųjų metų atostogas, o spalį, kartu su mama Jelena, išvyko atostogų į Turkiją. Nuvykti į pajūrį rudens laikotarpiu buvo šeimos tradicija. Jelena per apklausą policijoje teigė, kad dukra nė neįtarė, kad yra nėščia, ir nepastebėjo augančio pilvo dėl to, kad turėjo antsvorio. Dar prieš skrendant atgal į Rusiją, Jekaterinai pradėjo stipriai skaudėti pilvą. Po to, kai ji pagimdė tualete ir oro uosto darbuotoja aptiko kūdikį, abi moterys buvo sulaikytos oro uoste.

Pati Jekaterina ištraukoje iš apklausos teigė, kad „jis tik kliudė, o mes vėlavome į skrydį“, – skelbiama Rusijos informavimo priemonėse.

Jekaterinos advokatas ir toliau tvirtina, kad mergina nieko nežinojo apie nėštumą. Pasak jos, likus kelioms dienoms iki gimdymo ji pasijuto blogai ir nuvyko į Turkijos ligoninę, tačiau ten gydytojai jos aprašytus simptomus supainiojo su apsinuodijimu ir tiesiog išrašė tam skirtų vaistų receptą. Kas yra palikto kūdikio tėvas, nežinoma, o Jekaterinos vaikinas tvirtina, kad tai ne jis.

Dabar Jekaterinai ir jos motinai pagal Rusijos įstatymus gresia laisvės atėmimas iki vienerių metų. Kūdikį prižiūri globos institucijos, jo sveikatai pavojus negresia.

Sužinojusios, kas joms gresia moterys pakeitė ir savo nuomonę apie kūdikį. Dabar jau jos norėtų susigrąžinti jį ir auginti Rusijoje.