Pokrovsko rajone rusai nužudė du vaikus

Tai „Telegram“ kanale pranešė Donecko srities prokuratūra, kuria remiasi „Ukrinform“.

Pažymima, kad, tyrimo duomenimis, 2024 metų spalio 21 d. 21 val. Rusijos kariuomenė dviem bepiločiais orlaiviais atakavo Pokrovsko rajono Novoukrainkos kaimą. Su gyvybe nesuderinamų sužeidimų patyrė 14-metė mergaitė. 29 metų moteriai lūžo koja ir nudegė kūnas.

Be to, 23.50 val. priešas numetė aviacinę bombą ant Kurachovės bendruomenės Jantarnės kaimo. Per sprogimą viename iš namų žuvo 64 metų moteris ir 11 metų berniukas. Taip pat buvo sužeistas 68 metų vyras.

Gyvenvietėse nuo ugnies ir sprogimo bangos nukentėjo gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai.

„Vadovaujant Donecko srities prokuratūrai, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis)“, – pranešė prokuratūra.

Anksčiau buvo pranešta, kad spalio 21 d. rusai nužudė keturis Donecko srities gyventojus: du - Myrnohrade, po vieną – Kurachovės ir Novoukrainkos bendruomenėse.