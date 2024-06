Amžiaus afera: moteris už 664 tūkst. eurų nusipirko papuošalą, kurio vertė vos 3 eurai

Grįžusi į JAV ir eksponuodama papuošalą parodoje, ji sužinojo, kad tai buvo ne daugiau kaip 300 rupijų (3,3 eurų) vertės klastotė, todėl grįžo į Indiją ir susitiko su parduotuvės savininku Gauravu Soni, skelbia portalas „Independent“.

Parduotuvės savininkas paneigė moters kaltinimus.

Ponia Cherish informavo JAV ambasadą, kuri padėjo jai pateikti policijos skundą prieš juvelyrą ir jo tėvą Rajendrą Soni, pranešė „India Today“.

„Policija nusiuntė papuošalus ištirti. Rezultatai parodė, kad juose esantys deimantai yra mėnulio akmenys, – sakė Džaipuro policijos viršininko pavaduotojas Bajrangas Singhas Shekhawatas. – Tyrimai taip pat parodė, kad juvelyrinių dirbinių sudėtyje esantis auksas, kuris turėjo būti 14 karatų, buvo dviejų karatų“.

Kaltinamieji juvelyrai taip pat pateikė skundą, kuriame teigė, kad amerikietė pabėgo su juvelyriniais dirbiniais iš jų parduotuvės.

„Tačiau patikrinus vaizdo kamerų įrašus paaiškėjo, kad kaltinimai melagingi, – sakė B. S. Shekhawatas. – Kaltinamieji juvelyrai slapstosi, tačiau mes suėmėme tą asmenį, kuris išdavė suklastotą prabos sertifikatą“.

Policija sudarė „specialias grupes abiem vyrams susekti“, pranešė NDTV.

„Po šio moters iš JAV skundo policija taip pat gavo keletą kitų skundų dėl Gauravo Soni ir Rajendra Soni įvykdyto sukčiavimo, kurio vertė siekia kelis milijonus JAV dolerių, šie skundai šiuo metu yra tiriami“, – sakė B. S. Shekhawatas.

In a shocking incident, shopkeepers in India allegedly scammed an American woman into purchasing cheap gold-plated jewelry for Rs60 million (£563,000; $718,000).https://t.co/VdTJ8WXjPX#DialoguePakistan #AmericanWomen #Shopkeepers #Scammed #IndianJewellers #Million #Purchasing pic.twitter.com/IG6uyHdkv6