TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

6-metė patyrė tikrą košmarą: buvo uždaryta kambaryje nuo gimimo

2025-09-20 21:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-20 21:15

Brazilijoje išgelbėta 6-metė mergaitė, visą gyvenimą laikyta užrakinta purviname kambaryje ir maitinama tik skysčiais. Pareigūnai mergaitę rado sunkios būklės – ji nemokėjo kalbėti, buvo nusilpusi ir sirgo infekcijomis. Tėvai jau suimti, o mergaitė gydoma ir perduota globos institucijoms.

6-metė patyrė tikrą košmarą: buvo uždaryta kambaryje nuo gimimo (nuotr. SCANPIX)

Brazilijoje išgelbėta 6-metė mergaitė, visą gyvenimą laikyta užrakinta purviname kambaryje ir maitinama tik skysčiais. Pareigūnai mergaitę rado sunkios būklės – ji nemokėjo kalbėti, buvo nusilpusi ir sirgo infekcijomis. Tėvai jau suimti, o mergaitė gydoma ir perduota globos institucijoms.

0

Gavus anoniminį pranešimą, socialinės tarnybos atliko patikrinimą ir aptiko mergaitę tamsiame, purviname kambaryje, kur jos vienintelis draugas buvo pliušinis meškiukas.

Policijos pareigūnai pranešė, kad mergaitė tą dieną nebuvo mačiusi maisto, jos plaukai buvo susivėlę ir, atrodė, niekada neplauti. Kadangi mergaitė nemokėjo kalbėti, su pareigūnais ji bendravo tik paprastais garsais.

Be viso to, medikai 6-metei nustatė šlapimo takų infekciją, kraujo infekciją ir nepakankamą mitybą.

Motina neparodė jokio gailesčio

Jos motina, apklausiama policijos, neparodė „jokio gailesčio“ ir vengė atsakyti į klausimus, Policijos viršininkė Renata Zanin teigė, kad motina „nesugebėjo suvokti situacijos rimtumo“, rašo „Metro“.

„Kai jos buvo klausiama: „Kodėl nenuvedėte jos pas gydytoją?“ ar „Kodėl ji nelankė mokyklos?“, motina tik atsakė: „Dar nebuvo progos“ arba „Ketinu ją nuvesti“, – pasakojo R. Zanin portalui „Universo Online“.

Abu tėvai buvo suimti. Tikėtina, kad jiems bus pateikti ir papildomi kaltinimai dėl netinkamo elgesio su vaiku.

Mergaitė buvo nuvežta į ligoninę medicininei apžiūrai, o vėliau – pristatyta į vaikų globos namus.

Vaikų teisių apsaugos specialistė Ligia Guerra sakė, kad mergaitė buvo „apstulbinta“ aplinkos ir atrodė „abejinga“.

