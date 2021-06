32-ejų pilotas pripažino savo šiurpią paslaptį: jį išdavė išmanusis laikrodis

Graikas Babisas Anagnostopoulos buvo sulaikytas po to, kai atvyko į savo britės žmonos pagerbimą laidotuvių namuose Alonisos saloje, kur ji užaugo. 20-metė Caroline Crouch gimė Didžiojoje Britanijoje, tačiau vaikystėje kartu su tėvais persikėlė į šią Graikijos salą, o vėliau ištekėjo, pagimdė dukrytę.

Policija po Babiso pranešimo pradėjo gaujos, kuri, jo teigimu, užpuolė namą, nužudė žmoną ir pagrobė 15 tūkst. eurų, paiešką. Buvo netgi paskelbta 300 tūkst. eurų premiją už patikimą informaciją apie žudikus, kurie įvykdė šį kraupų nusikaltimą.

Policija sulaikė vieną Gruzijos pilietį, kuris netrukus po tyrimo pradžios kirto šalies sieną su Bulgariją ir „kėlė įtarimų“. Tačiau tyrėjai netrukus išsiaiškino, kad gruzinas nėra kaltas, o išmaniųjų įrenginių, kuriais naudojosi Caroline ir jos vyras, tyrimas parodė, kad vyras apklausos policijoje metu melavo.

Išmanusis C. Crouch laikrodis parodė, kad jos širdis dar plakė tuo metu, kuomet, kaip tvirtino vyras, ji jau buvo nužudyta. O paties Babiso telefone esantis aktyvumo jutiklis parodė, kad jis buvo išėjęs iš namų tuo metu, kuomet, jo paties teigimu, gulėjo surištas. Maža to, nusikaltimo laikas ir chronologinė tvarka, kurią nurodė nužudytosios vyras, skyrėsi nuo to, ką užfiksavo namų vaizdo kameros.

Po to, kai ši techninių įrenginių analizė paneigė B. Anagnostopoulos versiją, policija nusprendė jį sulaikyti.

Praėjusį ketvirtadienį pareigūnai priėjo prie įtariamojo Aloniso laidojimo namuose ir paprašė vykti kartu į Atėnus. Jam jie pasakė, kad tyrime pasiektas proveržis ir norima nustatyti įtariamojo tapatybę. Tik atvykęs į Graikijos sostinę Babisas sužinojo, kad tapo įtariamuoju.

Po aštuonias valandas trukusios apklausos B. Anagnostopoulos prisipažino įvykdęs nusikaltimą. Jis aiškino, kad „su žmona pastaruoju metu daug pykosi“.

Savo „Instagram“ paskyroje sraigtasparnio pilotu dirbęs Babisas neslėpė savo didžiulės meilės žmonai. Įraše prieš beveik metus jis jausmingai sveikino savo „nuostabią žmoną, artimiausią draugą ir geriausią mamą mūsų dukrai, kokia tik gali būti“.

Vos prieš 5 savaites jis įsidėjo savo vestuvinę nuotrauką ir parašė, kad jie yra „amžinai kartu“ bei palinkėjo jai geros kelionės.

Šis nusikaltimas sutraukė tiek Graikijos visuomenės dėmesio, kad šalies nacionalinė televizija ketvirtadienio vakarą nutraukė tiesioginę Euro 2020 transliaciją tam, kad praneštų prisipažinimo detales.