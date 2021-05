19-metė netyčia apsigyveno senolių bendruomenėje: dabar tai vadina tik privalumu

19-metė Madison Kohout iš Normano, Oklahomos, savo komišką klaidą atskleidė socialiniame tinkle „TikTok“. Ji paaiškino, kad praeitą mėnesį persikėlė į nedidelį miestelį Arkanzase. Nuomos sutartį ji pasirašė pirma neapžiūrėjusi turto.

Išpopuliarėjusiame vaizdo įraše ji susijaudinusi žiūri į buto nuotraukas savo nešiojamojo kompiuterio ekrane. Tuomet kadras pasikeičia ir žiūrovas mato susigėdijusią merginą stovinčią prie iškabos „Senjorų apartamentai“.

Vaizdo įrašo aprašyme mergina rašo: „Ruošiausi įsikelti į butą kitoje valstijoje, kurio niekada nepamačiau gyvai... ir supratau, kad ką tik apsigyvenau senelių namuose.“

Madison, geriau žinoma kaip Madi Ann, pribloškė „TikTok“ vartotojus su savo neįtikėtina istorija, kurią ji palygino su romantine komedija. Vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas daugiau nei 3,4 mln. kartų ir susilaukė tūkstančių komentarų tiek iš pavydžių, tiek iš sutrikusių žmonių.

„Tai būtų nuostabus komiškas serialas“, – rašė vienas vartotojas.

„Galbūt esu labai nuobodus, bet tai mano svajonė“, – komentavo kitas.

Kita vartotoja sutiko: „Jeigu atvirai, tai nuostabus pasirinkimas. Jokių triukšmingų kaimynų. Be to, jie tikriausiai tau gamins daug maisto.“

Kiti dalinosi gyvenimo specialiose pensininkų gyvenvietėse prisiminimais iš savo vaikystės: „Turėjau draugą, kuris gyveno tokioje vietoje. Tik tam tikras procentas gyventojų turi būti senjorai, ir ten buvo tikrai nuostabi vieta!!“

Kitas žmogus komentavo: „Gyvenau senelių namuose paskutiniais savo metais koledže, ir tai buvo vienas geriausių kada nors man nutikusių dalykų.“

Kalbėdama su „Newsweek“ Madi pripažino ne iš karto supratusi, kad ji yra pati jauniausia gyventoja. Mergina pasakojo: „Pirmoji savaitė buvo beprotiška! Aš buvau labai užsiėmusi, nes ieškojau darbo ir įsirenginėjau savo butą, taigi to net nepastebėjau! Pamaniau, kad kiek keista, jog visi mano kaimynai yra žymiai senesni už mane. Tik praėjus savaitei pastebėjau iškabą prie daugiabučio. Tuomet viską supratau.“

Madi, kuri dirba slaugytojos padėjėja, kitame vaizdo įraše paaiškino, kad apie erdvų dviejų kambarių butą, kainuojantį vos 350 dolerių per mėnesį, jai pasakė jos mama, Gigi. Mergina teigė, kad gyvenamoji vieta yra laikoma lygių galimybių būstu, taigi žmonės nėra diskriminuojami pagal amžių.

Ji patvintino, kad dešimties butų daugiabutyje, ji yra jauniausia gyventoja, bet jai patinka jos kaimynai, kuriuos ji vadina „papildomais seneliais“. Žurnalistams ji sakė: „Aš susidraugavau su daugeliu savo kaimynų. Esu su jais vakarieniavusi, kalbėjusi iki vėlumų, net esu gavusi užkandžių! Man patinka juos pažinti ir su jais susidraugauti.“

Nuo to laiko, kai Madi įrašas išpopuliarėjo, ji „TikTok“ platformoje dažnai dalinasi savo gyvenimu senolių bendruomenėje. Viename įraše ji apsimeta kalbanti su savo kaimynėmis Brenda ir Betty, vardydama gyvenimo tokioje bendruomenėje privalumus:

„Klausiate, kaip atrodo gyvenimas su senais žmonėmis? Leiskite jums parodyti. Kai grįžtu namo, čia paprastai būna tylu. Kai grįžtu namo, dauguma mano kaimynų jau miega. Tačiau vienas geriausių privalumų yra tai, kad galiu leisti muziką kada tik noriu, nes kai kurie seneliai nebegirdi.

Kitas smagus dalykas – as visada sužinau visus miestelio gandus. Be to, kai grįžtu namo po sunkios dienos darbe, visuomet kas nors paklausia, kaip man sekasi.“

„Tai štai kaip man sekasi gyventi senjorų bendruomenėje. Ir prisiminkite, jeigu turite sunkumų su nuoma, išeikite į ankstyvąją pensiją“, – juokavo mergina.