Seneliai neužmiega naktimis: sūnus neleidžia matyti anūkės dėl 1 jų poelgio

Tėtis įsiuto sužinojęs, kad jo tėvai jam nežinant pradūrė dukrai ausis. Tikruoju vardu neprisistatęs vyras „Reddit“ tinkle paaiškino, kad su savo sužadėtine augina devynių mėnesių dukrytę Thalia. Jų abiejų tėvai labai paslaugūs ir dažnai juos aplankydavo, kol vieną kartą viskas pasikeitė, rašo mirror.co.uk.

Vyras pasakojo: „Mes pasitarėme, kad užaugusi Thalia pati nuspręs, ar nori prasidurti ausis, nes kūdikis dar negali pats duoti savo sutikimo. Mano sužadėtinei tėvai ausis pradūrė dar kūdikystėje, tačiau ji nekentė auskarų, iki šiol jų nenešioja“.

Deja, vyro tėvai turėjo skirtingą nuomonę, nors ir žinojo apie poros sprendimą.

Sūnus su žmona neleidžia matyti anūkės dėl 1 priežasties

Jis pasakojo: „Kartą, kai jie prižiūrėjo mūsų dukrą, jie paprašė savo draugės pradurti mergaitei ausis. Mes tiesiog pasiutome, kad jie tai padarė mums nežinant. Po to su jais nebesikalbame, nes jie negerbė mūsų sprendimo. Aplinkiniai sakė, kad mes per daug jautriai sureagavome, kad negalime vien dėl to jų išmesti iš anūkės gyvenimo“.

Taigi, jie vis tik nutarė leisti seneliams matytis su anūke, bet tik tada, kai tėvai šalia, neišleidžiant mergaitės iš akių.

„Tačiau ir tada aplinkiniai tvirtino, kad mes tikri kvailiai, kad baudžiame juos dėl tokio menkniekio ir elgiamės su jais vaikiškai. Netgi mano sužadėtinės tėvai nepritaria ir sako, kad turime leisti jiems prižiūrėti anūkę savarankiškai. Tačiau mes laikomės savo, o jie visus nuteikia prieš mus“, − pasakojo vyras.

Jis klausė „Reddit“ vartotojų, ar tikrai jie elgiasi neprotingai, nepalikdami anūkės seneliams ir ar jie turėtų būti atlaidesni – absoliuti dauguma atsakė, kad seneliai yra neteisūs.

Vienas komentatorius rašė: „Niekada daugiau jiems nepalikčiau savo vaiko. Mano mama neatsiklaususi nukirpo anūkei kirpčiukus ir aš labai užpykau, o jūsų atvejis rimtesnis“.

REKLAMA

„Jie amžiams sugadino anūkės ausis, įveriant auskarus galėjo patekti infekcija, juk močiutės draugė pradūrė ausis, o ji tikriausiai nėra profesionalė. Galbūt vėliau mergaitei nepatiks pradurtos ausys. Tai absoliutus absurdas“, − piktinosi kitas, rašo mirror.co.uk

Dar vienas žmogus rašė: „Esmė – ne ausų pradūrimas. Tai įžūlus tėvų nuomonės negerbimas. Negalima pasitikėti žmonėmis, kurie ne tik daro priešingai, nei jūs norite, bet ir neatsiprašo dėl savo poelgio“.

Buvo ir kitokių nuomonių: „Keista, kad niekas nekritikuoja tėvų, jog jie patys elgiasi vaikiškai. Nebūkite vaikais, tada ir aplinkiniai elgsis su jumis atitinkamai“.