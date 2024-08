11 tūkst. vištienos sparnelių dėžių už 1,4 mln. eurų pavogusi moteris nuteista kalėti 9 metus

Per V. Liddell suėmimą pateiktame pasiūlyme buvo rašoma: „Masinis sukčiavimas prasidėjo pačiame COVID-19 įkarštyje, kai mokiniams nebuvo leidžiama fiziškai būti mokykloje. Nors vaikai mokėsi nuotoliniu būdu, mokyklos rajonas ir toliau teikė mokiniams maistą, kurį galėjo pasiimti jų šeimos“.

Būtent tada V. Liddell pamatė galimybę pradėti sukčiavimą, skelbia portalas „Unilad“.

68 metų moteris mokyklos sąskaita užsakydavo vištienos sparnelių dėžes, pasinaudodama savo, netoli Čikagos (JAV) esančio rajono maitinimo tarnybos vadovės pareigomis, kurias ėjo apie 10 metų.

Iš pradžių ši schema liko nepastebėta – V. Liddel užsakydavo sparnelius mokyklos sąskaita, o juos pasiimdavo maisto pristatymo furgonu.

Numatomi vištienos sparnelių gavėjai – mokiniai – niekada taip ir nematė užsakyto maisto.

Illinois school district teacher sentenced to 9 years in prison for stealing $1.5 million worth of chicken wings.



68-year-old Vera Liddell pulled off the chicken wing heist from July 2020 to February 2022.



Liddell would place orders for the wings with a food provider… pic.twitter.com/HQ62g715tz