Vištienos sparnelių valgęs vyras atsidūrė reanimacijoje: netikėtas radinys lėmė rimtas problemas

Ohajo valstijos (JAV) Aukščiausiasis Teismas priėmė stulbinantį sprendimą byloje dėl vyro, kuris patyrė siaubingų sužalojimų po to, kai savo vištienos sparneliuose be kaulų aptiko šlykštų radinį. Michaelas Berkheimeris 2016 m. Hamiltone (JAV) esančiame restorane „Wings on Brookwood“ mėgavosi maistu su žmona ir keliais draugais, kai užsisakė savo „įprastą“ patiekalą. Jis valgė sparnelius be kaulų su parmezano česnakiniu padažu su šakute ir peiliu, kai pasakė, kad kažką pajuto gerklėje.