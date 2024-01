100 Gazos karo dienų: Izraelis kol kas savo tikslų nepasiekė

100-ąją karo prieš „Hamas“ dieną Izraelis, anot žiniasklaidos, dar toli gražu nėra pasiekęs savo karo tikslų. Viena to priežasčių, pasak Izraelio dienraščio „Haaretz“, yra teroristinės organizacijos tunelių Gazos Ruože mastas, nustebinęs Izraelį. Požeminiai tuneliai yra sudėtingesni nei manyta. „Hamas“ vadeivos esą ten santykinai gerai apsaugoti nuo atakų. Be to, jie, spėjama, dengiasi Izraelyje pagrobtais įkaitais.