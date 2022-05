Vienatvė gali iki 40 proc. padidinti demencijos riziką vyresniame amžiuje: vaistininkai turi patarimą, kas padės

Šios platformos prieinamumas auga kasdien, nes vis daugiau senjorų sužino apie galimybę sulaukti pagalbos ir ja pasinaudoja.

„Dažnai senjorai į vaistinę ateina norėdami pasikalbėti, išsipasakoti apie juos kamuojančias problemas, negatyvias mintis. Stengiuosi juos išklausyti ir papasakoti apie galimybę jiems susirasti bendramintį pokalbiams ar sulaukti emocinės paramos „Sidabrinėje linijoje“. Be to, tenka neretai pastebėti, kad į vaistinę užsukę senjorai susidomi gerai matomoje vietoje padėtais šios linijos lankstinukais ir apsipirkę vieną jų pasiima su savimi“, – pasakoja „Camelia“ vaistininkė Monika Žalytė.

Vieną tokių lankstinukų vaistinėje pamatė ir senjorė Jadvyga, kuri džiaugiasi itin sunkiu gyvenimo momentu sužinojusi apie galimybę sulaukti pagalbos, rašoma pranešime spaudai.

„Kelerius metus slaugiau prie lovos prikaustytą vyrą, todėl kiekviena diena buvo tarsi naujas iššūkis, kupinas įtampos, streso ir nuovargio. Pamačiusi „Sidabrinės linijos“ skrajutę, nutariau paskambinti, tikėdamasi, kad tai padės. Dabar galiu drąsiai pasakyti, kad nuolatiniai pokalbiai man labai patinka. Jie man suteikia daug džiaugsmo, sušvelnina kasdienius rūpesčius ir išblaško niūrias mintis“, – teigia ponia Jadvyga.

Daugiau tokių istorijų atskleidžia ir „Sidabrinės linijos“ pašnekovų tyrimas. Jo duomenimis, bendravimas su žmogumi, kuris savanoriškai siūlo draugystę, kuria palankias sąlygas sėkmingam senėjimui – stiprina senjoro emocinę sveikatą, padeda jam susirasti draugų, integruotis į visuomenę, mažinti vienišumo jausmą ir socialinę atskirtį.

Teigiamą bendravimo poveikį jaučia ne tik senjorai

Savanorė Neringa džiaugiasi pasinaudojusi prieš penkerius metus per radiją išgirstu kvietimu savanoriauti „Sidabrinėje linijoje“.

„Išgirdusi informaciją pagalvojau, kad gyvendama viena tikrai turiu laiko ir galėčiau jį skirtį pokalbiui su kitu žmogumi. Man labai patinka klausytis vyresnio amžiaus žmonių pasakojimų. Tad ilgai nelaukusi paskambinau tuo numeriu ir nuo pirmųjų minučių su pašnekove suradome labai daug bendro. Tarp mūsų užsimezgusį stiprų ryšį nuolatiniais pokalbiais puoselėjame jau penktus metus“, – teigia „Sidabrinės linijos“ savanorė.

Moteris sako, kad kassavaitiniai, tikra draugyste virtę pokalbiai suteikia ne tik labai daug džiaugsmo, bet ir malonaus laukimo, bendrumo bei atsakomybės jausmą.

„Man patinka ne tik laukti pokalbio, bet ir jausti atsakomybę dėl to, kad kitas žmogus taip pat jo laukia. Todėl visada būnu pasiruošusi, kai telefonas suskamba sutartu laiku. Be to, bendraujant su pašnekove, kurią drąsiai galiu vadinti savo drauge, atrodo, kad jos vienišumas ir visi fiziniai negalavimai išnyksta, nes tuo metu abi aktyviai būname įsitraukusios į pokalbį, galvojame kaip nepamiršti visomis naujienomis pasidalinti“, – pasakoja „Sidabrinėje linijoje“ savanoriaujanti Neringa.

Prasmingi socialiniai ryšiai stiprina fizinę sveikatą

„Camelia“ vaistininkė M. Žalytė sako, kad prasmingi socialiniai ryšiai ir bendravimas padeda užtikrinti stabilią smegenų funkciją, o jų stoka kelia sunkių susirgimų riziką.

„Mokslinių tyrimų duomenimis, vienatvė, socialinė izoliacija ir bendravimo trūkumas yra susiję ne tik su kognityviniu gebėjimų nuosmukiu, bet gali iki 40 proc. padidinti demencijos – lėtinio, progresuojančios galvos smegenų sutrikimo – riziką vyresniame amžiuje. Tai itin klastinga liga, neigiamai paveikianti kalbą, atmintį, suvokimą, gebėjimą judėti, orientuotis aplinkoje ir valdyti emocijas, o galiausiai, sergantis asmuo tampa visiškai priklausomas nuo artimųjų“, – teigia M. Žalytė.

Senjorai, kurie nori stiprinti savo smegenų funkcijas, turėtų ne tik nuolatos lavinti socialinius įgūdžius, bet užsiimti protine ir fizine veikla. Joms įkvėpti gali draugai, kurie „užkrės geruoju savo pavyzdžiu“.

„Bendraudami tarpusavyje senjorai dažnai dalijasi savo patirtimi, gerosiomis praktikomis, kurios gali paskatinti kitus savo gyvenime imtis tam tikrų pokyčių, pavyzdžiui, pradėti sveikai maitintis, išeiti dažniau pasivaikščioti, parke sužaisti šachmatais ir t.t.“, – priduria „Camelia“ vaistininkė.

„Sidabrinė linija“ laukia kiekvieno senjoro

Kiekvienas senjoras, paskambinęs į „Sidabrinę liniją“ gali susirasti draugą pokalbiams ir sulaukti emocinės bei informacinės pagalbos. Viskas, ką reikia padaryti – paskambinti nemokamu telefonu 8 800 800 20 ir užsiregistruoti. „Sidabrinės linijos“ konsultantės suteiks reikiamą pagalbą, o mėgstantiems ir norintiems bendrauti suras ir pristatys pokalbių draugą.