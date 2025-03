Žvėriškos Armando Kučio pastangos atvedė „Celje“ ekipą į UEFA Konferencijų lygos ketvirtfinalį

Atsakomosios rungtynės „Celje“ buvo žymiai sunkesnės ir galiausiai pareikalavo pratęsimo.

O į jį savo ekipą atvedė lietuvis Armandas Kučys, kuris ne tik atliko rezultatyvų perdavimą, bet ir pelnė pratęsimą išplėšusį įvartį

Puolėjas žaidė 115 minučių, o 40 minutę sėkmingai asistavo komandos draugui. Deja, tai buvo vienintelis „Celje“ įvartis pirmajame kėlinyje, o „Lugano“ klubas pasižymėjo net tris kartus.

Įpusėjus antrajam kėliniui „Celje“ sušvelnino rezultatą, bet „Lugano“ 80 minutę atstatė dvejų įvarčių persvarą ir „Celje“ atsidūrė ant prarajos krašto.

Beautiful assist from Armandas Kučys to Svit Sešlar for NK Celje vs Lugano. Unfortunately Lugano are up 3-1 at the moment https://t.co/XNPGn2Y52b