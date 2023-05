Žvėriškas Jokičius vedė „Nuggets“ į pirmąją Vakarų konferencijos finalo serijos su „Lakers“ pergalę

Nuo pat pradžios rungtynių pradžios „Nuggets“ ėmėsi kontrolės, o iki ilgosios pertraukos jau buvo susikrovę 18 taškų persvarą (72:54).

Visgi mačo pabaigoje Denverio ekipai teko sunkiai pavargti dėl pergalės. Likus kiek daugiau nei minutei svečiai sugebėjo priartėti per vieną taiklų metimą (126:129).

Tačiau tiksint paskutinėms 10 sekundžių N. Jokičius stojo prie baudų metimo linijos kur įmetė vieną iš dviejų metimų, kurio užteko pergalei užtvirtinti.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Nikola Jokičius, kuris rungtynėse užfiksavo trigubą dublį. Krepšininkas per 42 minutes pelnė 34 taškus, atkovojo 21 kamuolį ir padavė 14 rezultatyvių perdavimų.

Nikola Jokic is the 1st player in the shot-clock era (since 1955) to record 30+ PTS, 20+ REB, and 10+ AST while shooting 70%+ from the field in a Playoff game. pic.twitter.com/8NSVUbYOM2