Žvėriškai rungtyniavusio Butlerio vedama „Heat“ priartino „Bucks“ prie iškritimo

Majamio ekipos lyderis Jimmy Butleris per 40 žaidimo minučių sugebėjo pelnyti 56 taškus, o tai yra ketvirtas geriausias visų laikų rezultatyvumas NBA atkrintamosiose varžybose ir asmeninis krepšininko rekordas. Dabar jį lenkia tik tik Donovanas Mitchellas (57 taškai), Elginas Bayloras (61 taškas) ir Michaelas Jordanas (63 taškai). Taip pat jis pridėjo 9 atkovotus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus.

