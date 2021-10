Žvėriškai besigrūmęs Jonas Valančiūnas pirmąją pergalę paženklino konfliktu su NBA „peštuku“

J. Valančiūnas sužaidė puikias rungtynes. Vidurio puolėjas per 39 minutes pelnė 22 taškus (7/18 met.), atkovojo net 23 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Taip pat, mūsiškis blokavo 2 metimus, o nuo dar geresnio pasirodymo sulaikė 5 pražangos ir 1 klaida.

Uteniškis kesinosi į savo asmeninį atkovotų kamuolių rekordą. Praėjusiame sezone prieš „Kings“ JV nugriebė 25 kamuolius.

Rungtynės neapsiėjo be konfliktų. Antrojo kėlinio viduryje J. Valančiūnas apsistumdė su Patricku Beverley. Pastarasis įžūliai atsistojo ant baudos metimo linijos, kai lietuvis ruošėsi mesti.

Tiek P. Beverley, tiek J. Valančiūnas buvo nubaustas technine pražanga.

Pat Bev and Jonas Valanciunas had to be separated. 🤣🤣 pic.twitter.com/A1fqEWyTCg