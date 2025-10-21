Zverevas kritikuoja Beckerį: „Jam rūpi tik dėmesys, o ne mano karjera“

A. Zverevo rezultatus pakomentuoti nusprendė legendinis tenisininkas Borisas Beckeris: „Zverevas savo žaidimu man kartais kelia galvos skausmą. Jam reikia nesiblaškyti ir nustoti reaguoti į pašalinius trikdžius“.
„Bild“ tuomet susisiekė su pačiu A. Zverevu, kuris leido suprasti, kad jam B. Beckerio patarimų nereikia.
„Nemanau, kad jis nuoširdžiai susirūpinęs dėl manęs. Jis tik trokšta dėmesio ir gauna jo kalbėdamas apie mane. Deja, tokia yra realybė, bet man tai jau neberūpi.
Esu tikras, kad viskas grįš į savo vėžes. Pasitikiu savo jėgomis ir neabejoju, kad susigrąžinsiu gerą sportinę formą. Dabar artėja du mano mėgstami uždarų patalpų turnyrai Vienoje ir Paryžiuje. Manau, kad ten galiu parodyti gerą žaidimą“, – sakė A. Zverevas.
Alexander Zverev hits back at Boris Becker 😡— Tennishead (@tennishead) October 20, 2025
"I think he's relatively unconcerned about me, to be honest. I think he's looking for a bit of attention, and he gets it through me.
"Unfortunately, that's the case. But I don't care anymore. Everything will work out and I'm full… pic.twitter.com/Uvf3YFrvv7
Vokietis ATP 500 turnyro Vienoje (Austrija) starte susitiks su britu Jacobu Fearnley (ATP-81). Turnyrą iš Vienos tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!