Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Zverevas kritikuoja Beckerį: „Jam rūpi tik dėmesys, o ne mano karjera“

2025-10-21 22:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 22:03

Trečioji pasaulio raketė vokietis Alexanderis Zverevas neseniai baigė turnė po Aziją, kur sužaidė 2 ATP turo turnyrus ir pasirodė gana kukliai – pasiekė 3 pergales per 5 mačus. Vėliau A. Zverevas dar nuvyko į parodomąjį „Six Kings Slam“ turnyrą ir ten liko be pergalių.

Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.

Trečioji pasaulio raketė vokietis Alexanderis Zverevas neseniai baigė turnė po Aziją, kur sužaidė 2 ATP turo turnyrus ir pasirodė gana kukliai – pasiekė 3 pergales per 5 mačus. Vėliau A. Zverevas dar nuvyko į parodomąjį „Six Kings Slam“ turnyrą ir ten liko be pergalių.

REKLAMA
0

A. Zverevo rezultatus pakomentuoti nusprendė legendinis tenisininkas Borisas Beckeris: „Zverevas savo žaidimu man kartais kelia galvos skausmą. Jam reikia nesiblaškyti ir nustoti reaguoti į pašalinius trikdžius“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bild“ tuomet susisiekė su pačiu A. Zverevu, kuris leido suprasti, kad jam B. Beckerio patarimų nereikia.

REKLAMA
REKLAMA

„Nemanau, kad jis nuoširdžiai susirūpinęs dėl manęs. Jis tik trokšta dėmesio ir gauna jo kalbėdamas apie mane. Deja, tokia yra realybė, bet man tai jau neberūpi.

REKLAMA

Esu tikras, kad viskas grįš į savo vėžes. Pasitikiu savo jėgomis ir neabejoju, kad susigrąžinsiu gerą sportinę formą. Dabar artėja du mano mėgstami uždarų patalpų turnyrai Vienoje ir Paryžiuje. Manau, kad ten galiu parodyti gerą žaidimą“, – sakė A. Zverevas.

Vokietis ATP 500 turnyro Vienoje (Austrija) starte susitiks su britu Jacobu Fearnley (ATP-81). Turnyrą iš Vienos tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų