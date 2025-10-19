Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Žukauskas neprisijungs prie „Bertram“ komandos: sutartis neįsigaliojo

2025-10-19 19:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 19:27

Tortonos „Bertram“ klubas pranešė, kad komandoje taip ir nedebiutuos Eigirdas Žukauskas.

E.Žukauskas paliko Tortonos klubą

Tortonos „Bertram“ klubas pranešė, kad komandoje taip ir nedebiutuos Eigirdas Žukauskas.

0

33 metų 201 cm ūgio lietuvis į Tortonos ekipą turėjo persikelti iš Trento „Dolomiti Energia“ klubo, tačiau sutartis dėl registracijos metu iškilusių asmeninių žaidėjo problemų taip ir neįsigaliojo.

Praėjusį sezoną Italijoje E.Žukauskas per 19 minučių pelnė 8,7 taško, atkovojo 2,3 kamuolio, atliko rezultatyvų perdavimą ir rinko 7,5 naudingumo balo.

