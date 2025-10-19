Žukauskas neprisijungs prie „Bertram“ komandos: sutartis neįsigaliojo

33 metų 201 cm ūgio lietuvis į Tortonos ekipą turėjo persikelti iš Trento „Dolomiti Energia“ klubo, tačiau sutartis dėl registracijos metu iškilusių asmeninių žaidėjo problemų taip ir neįsigaliojo.
Praėjusį sezoną Italijoje E.Žukauskas per 19 minučių pelnė 8,7 taško, atkovojo 2,3 kamuolio, atliko rezultatyvų perdavimą ir rinko 7,5 naudingumo balo.
