Žiniasklaida: „Real“ ir Tavaresas susitarė dėl naujo kontrakto

32 metų 220 cm ūgio vidurio puolėjas yra tris kartus tapęs geriausiai besiginančiu Eurolygos žaidėju, o į Mardrido klubą atvyko 2019 metais.

Prieš „Barcelona“ ir „Olympiakos“ Eurolygos finalo ketverte Kaune dominavęs W. Tavaresas taip tapo šio finalo MVP.

Sklido kalbos, kad vidurio puolėjas gali bandyti grįžti į Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA), bet panašu, kad šioms kalbos nebus lemta išsipildyti ir krepšininkas yra pasiryžęs tęsti savo įspūdingą karjerą „Karališkajame“ klube.

