Investicija neduoda vaisių: Cristiano Ronaldo ekipa Saudo Arabijoje vėl liko be titulo

„Al-Nassr“ šiuo metu su 77 taškais žengia antroje turnyrinės lentelės vietoje, o lygoje pirmaujantis „Al-Hilal“ turi 12 taškų daugiau.

„Al-Hilal“ klubą į pergalę atvedė du įvarčius pelnęs serbas Aleksandras Mitrovičius ir sykį mušęs Sergejus Milinkovičius-Savičius. Varžovai taip pat 45 minutę įsimušė į savo vartus.

Po šių rungtynių prasidėjo audringas „Al-Hilal“ žaidėjų šventimas su klubo fanais, o šalies čempionu klubas paskutinį kartą tapo 2021-2022 m.

Šalies čempionais tapusiame klube taip pat rungtyniauja brazilas Neymaras, tačiau jis dėl traumos šiame sezone sužaidė tik 3 rungtynes. Jis per metus uždirba 138 mln. svarų.

39-erių portugalas yra rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas ir šiame sezone jau įmušė 33 įvarčius. Daugkartinis šalies čempionas „Al-Nassr“ klubas nuo pat C. Ronaldo įsigijimo nestokojo ambicijų iškovoti trofėjų, tačiau ir praėjusiame sezone turėjo tenkintis antrąja vieta.

Neymar celebrating the Al Hilal title with his daughter 🥰



📸 @motim_osm pic.twitter.com/qIv5ePULCa