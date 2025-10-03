Zinedine`o Zidane`o sūnus Luca pasirinko atstovauti Alžyro futbolo rinktinei

27-erių vartininkas, žaidęs Prancūzijos jaunimo rinktinėse, pasirinkimą priėmė po ilgų svarstymų ir FIFA leidimo pakeisti sportinę pilietybę. Tai jis galėjo atlikti nes L. Zidane`o seneliai kilę iš Alžyro .
L. Zidane`as šiuo metu atstovauja „Granada“ ekipai Ispanijos antrojoje lygoje. Jis įtrauktas į V. Petkovičiaus sudėtį rungtynėms su Somalija ir Uganda spalio 9 ir 14 dienomis. Alžyro rinktinė šiuo metu užtikrintai pirmauja savo atrankos grupėje ir bent viena pergalė jiems užsitikrintų vietą 2026 m. pasaulio čempionate, vyksiančiame JAV, Kanadoje ir Meksikoje.
Futbolininko tėvas – kartu su Prancūzijos rinktine 1998 m. triumfavo planetos pirmenybėse. Luca yra vienas iš keturių brolių ir pirmasis šeimoje, priėmęs sprendimą atstovauti ne Prancūzijos, o Alžyrui.
