  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Zinedine`o Zidane`o sūnus Luca pasirinko atstovauti Alžyro futbolo rinktinei

2025-10-03 11:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 11:02

Legendinio prancūzų futbolininko Zinedine`o Zidane`o sūnus Luca Zidane`as, pirmą kartą pakviestas į Alžyro nacionalinę komandą.

Luca Zidane`as | Scanpix nuotr.

0

27-erių vartininkas, žaidęs Prancūzijos jaunimo rinktinėse, pasirinkimą priėmė po ilgų svarstymų ir FIFA leidimo pakeisti sportinę pilietybę. Tai jis galėjo atlikti nes L. Zidane`o seneliai kilę iš Alžyro .

L. Zidane`as šiuo metu atstovauja „Granada“ ekipai Ispanijos antrojoje lygoje. Jis įtrauktas į V. Petkovičiaus sudėtį rungtynėms su Somalija ir Uganda spalio 9 ir 14 dienomis. Alžyro rinktinė šiuo metu užtikrintai pirmauja savo atrankos grupėje ir bent viena pergalė jiems užsitikrintų vietą 2026 m. pasaulio čempionate, vyksiančiame JAV, Kanadoje ir Meksikoje.

Futbolininko tėvas – kartu su Prancūzijos rinktine 1998 m. triumfavo planetos pirmenybėse. Luca yra vienas iš keturių brolių ir pirmasis šeimoje, priėmęs sprendimą atstovauti ne Prancūzijos, o Alžyrui.

