Žibėnas ramino emocijas po Zavacko išėjimo: „Tai yra žmogiškas pasirinkimas“

Po rungtynių „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas pažymėjo, kad šiose rungtynėse jo auklėtiniai buvo nekantrūs ir turėjo labai daug energijos, tačiau rungtynes pavyko perlaužti gynybos dėka.

„Netoleruotina, kai ruošiamės kelis veiksmus dieną prieš, kur varžovai yra stiprus ir ten prasileidžiame taškus keliose pirmose atakose. Šiandien aplamai viską prametėme, ką galėjome, patys matote procentus. Norėjome įeiti ir rungtynes ir per penkias minutes sudaužyti varžovą, LKL taip nebūna ir taip niekada nebus, nepaisant to, kas prieš ką žaidžia. Šiandien buvome labai nekantrūs, energija liejosi per kraštus, turbūt matėsi tiek arenoje, tiek ant aikštelės. Smagu, kad pagaliau atėjo tos rungtynės, kurias perlaužėme per gynybą, turiu išskirti Javiną, turiu išskirti R.J. ir turiu išskirti Margo, kurie darė gerą darbą gynyboje ir rodė pavyzdį komandos draugams.

Neturėtume jaudintis dėl puolimo, adresuoju tai žaidėjams, turėtume jaudintis dėl gynybos, artimiausios rungtynės laukia rimtos, nebus to stebuklingo mygtuko, kurį paspaudus padarysime reikiamas pražangas ir svarbius „stopus“ mačo pabaigoje. To nebus, jei mes to šiandien nepadarome, nepadarysime visą sezoną. Tai yra labai svarbu, nereikia niekam daryti nuolaidų, niekas nieko lengvo neatiduos. Visi kausis, bet tuos visus „50 prieš 50“ momentus mes turime laimėti“, – teigė strategas.

G.Žibėnas minėjo, kad po dviejų kėlinių savo auklėtiniams akcentavo kantrybę.

„Didelių taktikos sprendimų nekeitėme, pagrinde – esame nekantrūs. Norėjome vienu veiksmu juos visiškai nudaužti. Taip nebūna. Kažkada reikia kantrybės, kažkada – šalto proto. Dėl puolimo galiu pagirti tik tuo, kad eliminavome Pavelką, jis surinko pražangas ir čia žaidėjai tikrai buvo susikoncentravę, tai ir per ilgąją pertrauką akcentavome, kad jį toliau atakuotų. Apskritai norėjome kantrybės, negalime deginti atakų ankstyvais ir nelogiškais metimais. Tai nėra mūsų sistema“, – sakė G.Žibėnas.

Prieš keletą dienų „Ryto“ ekipą paliko sporto direktorius Donatas Zavackas, kuris perėjo į kitą Vilniaus klubą – „Wolves“. Pasak G.Žibėno, tai jam buvo netikėta.

„Netikėta, nėra ko slėpti, bet čia yra žmogaus pasirinkimas, darbo pasiūlymas. Kas aš toks, kad tai komentuočiau? Mūsų darbas nestoja, viskas juda toliau. Mums, kaip bebūtų, reikia laimėti rungtynes, kas beateitų naujas, čia niekas nesikeičia. Šiaip niekas nesikeičia, komandoje ir organizacijoje nieko nėra svarbiau už pačią organizaciją ir už pačias mūsų klubo atstovaujamas spalvas. Nėra nepakeičiamų“, – sakė G.Žibėnas. „Nemanau, kad tai didelė netektis klubui. Žiūrėsime naujo kandidato, tik laikas viską parodys“.

Treneris atskleidė, kad su D. Zavacku apie jo išėjimą jam teko pasikalbėti.

„Teko kažkiek kalbėti. Aš iš jo daug esu gavęs gero, visada buvo pagarba, šnekant apie mūsų santykius, ji išliks ir toliau, niekas nesikeičia. Tai yra žmogiškas pasirinkimas. Aš tokių komentuoti negaliu, jis pats pasirinko. Man jis labai padėjo, kažkada buvo su juo daug diskusijų, ginčų, bet viskas buvo dėl komandos ir jis iki paskutinės dienos sąžiningai atidirbo“, – sakė G.Žibėnas.