Sirgaliams dėkojęs Žibėnas užsiminė ir apie traumuotus žaidėjus

„Kiekviena pergale išvykoje džiaugiamės. Kreditai gerbėjams, kurie gausiai susirinko. Eilinį kartą išvykoje žaidžiame kaip namie. Tą reikia pabrėžti, nes mums sunkiausia išvykoje, kai žaidžiame su žemesnėse vietose esančiomis komandomis. Pagarba sirgaliams, kurie tokiose rungtynėse mus stumia į priekį.

Rungtynėse per daug nieko naujo. Nesitikime per savaitę kažko pakeisti. Sunkiausias darbas dabar vyksta už televizijos kamerų – treniruotėse. Mačo metu darome tai, ką privalome. Žaidėjai stengiasi ir jų darbo etika bei pastangos yra idealūs. Turime galbūt būti protingesni, gynyboje – griežtesni. Tikimės, kad su kiekvienomis rungtynėmis augsime“, – sakė treneris.

Ko pritrūko, kad nulaužtumėte rungtynes anksčiau?

Mūsų tikslas nėra atvažiuoti ir sutriuškinti. Aiškų norėtųsi, bet šiuo metu atsirinkinėjame vaidmenis, sprendžiame, žiūrime. Žaidėjams nėra lengva visą savaitę sportuoti. Tai nėra pasiteisinimai. Jie turi vienerias rungtynes ir turi fokusą nuo pirmos iki paskutinės minutės išlaikyti.

REKLAMA

REKLAMA

Žiūrime ir sprendžiame, kas ką gali, ko negali, kuo pasitikėti tam tikru rungtynių momentu. Mes gauname daug informacijos didesnėms rungtynėms. Mums kiekvienos tokios rungtynės labai svarbios ir norime išspausti maksimumą.

REKLAMA

Pavyko pristabdyti J.Scottą, kuris pelnė 10 taškų?

Manau, kad taip. Krepšinis yra mobilus ir yra daug situacijų. Akcentavome jo stiprią ranką ir išvengėme pigių taškų. To nebuvo prieš savaitę Kėdainiuose. Neišvengėme kitų žaidėjų. Pirmoje pusėje metikai metė, besiveržiantys žaidėjai veržėsi, o kas žaidžia „poste“ – centravo per lengvai. Norime, kad to būtų mažiau.

O.Pleikys žaidė tik pirmoje pusėje. Kodėl?

Šiek tiek susižeidė. Lauksime tyrimų.

Kokia L.Ulecko situacija?

Treniruotėje nikstelėjo čiurną ir manau, kad jį turėsime kitose rungtynėse.