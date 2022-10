Zelenskis apie bendrą paraišką 2030 metų futbolo čempionatu : „Tai daugiau nei tikėjimo mūsų bendra pergale simbolis“

„Ukraina išliks, nugalės ir bus atstatyta dėl savo partnerių solidarumo“, – platformoje „Twitter“ parašė V. Zelenskis.

The joint bid of Spain, Portugal & Ukraine to host the 2030 FIFA World Cup is more than a symbol of faith in our joint victory. Ukraine will endure, prevail & be rebuilt thanks to the solidarity of its partners. Grateful for the support to 🇪🇸 & 🇵🇹 @sanchezcastejon @antoniocostapm