„Žalgiris“ – tarp daugiausiai oficialių rungtynių sužaidusių klubų Europoje

Dažniausiai rungtyniavusiais klubais 2022–2023 m. tapo Madrido „Real“ ir „Monaco“ – ispanų ir prancūzų klubai sužaidė net po 88 rungtynes.

Trečioje vietoje likusi „Barcelona“ sužaidė 85 rungtynes, o Kauno „Žalgirio“ vyrai ant parketo žengė 84 kartus.

Mažiausiai rungtynių sužaidė „Valencia“, Vitorijos „Baskonia“ ir Atėnų „Panathinaikos“. Šios komandos į aikštę žengė po 71 kartą.

Europos taurėje, FIBA Čempionų lygoje ir FIBA Iššūkio taurėje rungtynių kiekis yra žymiai mažesnis nei Eurolygoje, todėl „Žalgiris“ pagal sužaistus mačus visoje Europoje užėmė 4 vietą.

Official games played this season by the Euroleague teams (and thanks everyone is helping me!):



88 Real, Monaco

87

86

85 Barca

84 Zalgiris

83

82 Virtus

81

80 Milano, Maccabi

79

78 Bayern, Partizan

77 Oly, Asvel

76 Fener

75 Alba

74 Efes

73 Zvezda

72

71 Valencia, Baskonia, Pana