„Žalgiris“ išpardavė visus bilietus į rungtynes su ALBA

Prieš tai toks reiškinys fiksuotas pastarajame namų susitikime su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Roko Jokubaičio atstovaujama Barselonos „Barcelona“.

Panašu, kad kvepia ir dar vienu išpardavimu – į lapkričio 18 dienos dvikovą su Milano „AX Armani“ liko nebedaug bilietų.

Kazio Maksvyčio auklėtiniai laimėjo abu žaistus namų susitikimus – nugalėjo tiek Bolonijos „Virtus“, tiek „Barcelona“.

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓! 🔥



It’s going to be packed in #ZalgirioArena against ALBA! 🤩 pic.twitter.com/o0dwiODvxK