„Žalgirio“ strategas Čeburinas apie Golubicko traumą: „Turime jaunimo, kuris gali mus papildyti“

Dvikovoje su „Džiugu“ vilniečiai pirmieji praleido įvartį, bet vėliau įmušė du kartus ir nugalėjo 2:1. Antrą laimėjimą iš eilės „Žalgiris“ iškovojo nepaisant nepalankių aplinkybių – žaisti teko 3 kartą per 7 dienas, o per pastarąsias dienas komanda ne tik neteko sunkią traumą patyrusio Pauliaus Golubicko, bet ir prieš rungtynes turėjo kovoti su ligomis.

„Dėkojame aistruoliams. Laikas nebuvo geriausias žiūrovams. Sekmadienį 16 val. tokiu oru gali ateiti tik ištikimiausi, tikri futbolo mylėtojai. Karšta buvo abiem komandoms. Aikštėje buvo karšta. Pradėjome tikrai gerai. Sukūrėme progų, grasinome varžovų vartams. Varžovas taip pat sukūrė gerų progų. Įmušėme įvarčius. Daug kovos, daug streso aikštėje. Neįmuštas baudinys – ne itin gerai. Nors ir uždirbome jį. Gal išsigandome, nedažnai mušame. Gera, kad visgi įmušėme ir laimėjome. Yra ties kuo dirbti. Bravo žaidėjams. Kone pusė komandos žaidė po ligos arba nepaisant jos. Virusas perėjo per mus. Bet kai kurie šiandien sužaidė visas rungtynes“, – kalbėjo V.Čeburinas.

„Labai sunkios rungtynės. Labai svarbi pergalė. Turime šiokių tokių problemų komandoje. Noriu padėkoti visiems kurie žaidė, atsidavė. Nepaisant to, kad turėjo sveikatos problemų. Visi atsidavė šimtu procentų. Manau, kad tokia komandiška pergalė duos impulsą eiti pirmyn“, – teigė pergalingą įvartį įmušęs G. Matulevičius.

Pirmajame rungtynių kėlinyje „Džiugas“ įmušė pirmasis ir dar turėjo progų pasižymėti. Antrajame varžovų atakas gesinti sekėsi sėkmingiau.

„Kalbėjome ir prieš rungtynes, kad varžovai prieš mus sustoja gynyboje ir žaidžia greitomis kontratakomis. Šios dienos rungtynės nebuvo išimtis. „Džiugo“ komandoje yra toks išskirtinumas lyginant su kitais. Jie labai nusiteikę tokiai kovai. Mes leidome kai kur per daug lengvai… Per kelias minutes sukurti tris progas. Kalbėjome, kad reikia labiau susikaupti. Viskas susideda iš smulkių dalykų. Prarastas kamuolys, ne laiku sureaguota… Ir tada taip jau atsitinka“, – vertino V. Čeburinas.

„Atsilikinėjome ne pirmą kartą. Smagu, kad persvėrėme rezultatą ir laimėjome. Per pertrauką kalbėjome, kad reikia ramiau, greičiau kamuolį judinti, greičiau judėti be kamuolio, ieškoti laisvų erdvių ir užbaiginėti atakas, – teigė G. Matulevičius. – Lengvų rungtynių nėra. Žaidėme trečias rungtynes per savaitę. Kaip sakiau, komandoje buvo sveikatos negalavimų. To nesimato aikštėje. Džiugu, kad laimėjome nepaisant to. Kiekviena pergalė prideda pasitikėjimo. Ruošimės, kitos rungtynės pačios svarbiausios.“

Paklaustas apie P. Golubicko sveikatą ir kuo jį svarsto pakeisti, V. Čeburinas atsakė: „Paulius jau šiandien buvo rūbinėje, šaunuolis. Jis jau toks, myli futbolą, ir futbolas jį. Mes turime akademiją, jaunimas jau treniruojasi su mumis. Turime gerų talentingų vaikinų. Kiti jau treniruojasi ilgą laiką. Bet yra problemų – Patrikas Matyžonokas turi mikrotraumą. Jansonas ir Šetkus tik grįžo po ligų. Vienas tik prieš savaitę, kitas prieš kelias dienas grįžo į komandą. Todėl dar jie nėra gerai pasiruošę. Turime jaunimo, kuris gali mus papildyti. Galbūt greitu metu ir pamatysime juos aikštėje.“