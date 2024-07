„Žalgirio“ skautas Erikas Kirvelaitis atskleidė, kodėl klubas pasikvietė Bryantą Dunstoną

Apie aukštaūgio prisijungimo prie „Žalgirio“ motyvus krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas, specialiai „Žalgiris Insider“ prenumeratoriams, kalbino „Žalgirio“ skautą Eriką Kirvelaitį.

„Reikėtų pradėti nuo to, kad Andrea Trinchieri norėjo tokio tipo žaidėjo. Jis turi nemažai patirties, yra puikiai pažįstamas Europos krepšinio gerbėjams. Visi žinome, koks tai yra žaidėjas, aišku, jis yra ir metuose, jeigu žiūrėsime į skaičius. Kaip bebūtų, jis vis dar yra patikimas žaidėjas Eurolygoje, – aiškino E.Kivelaitis. – Norėjome komandoje turėti fizišką, Eurolygos kovas mačiusį žaidėją. Jis yra gero charakterio žaidėjas. Be to, jis ne tik yra žaidęs Eurolygoje, bet ir ją laimėjęs. Žino, kaip žaisti su tvirtais charakteriais, jis yra vokalus žaidėjas, žino, kaip būti rūbinės lyderiu.“

Daugybės sezonų patirtį Eurolygoje sukaupęs krepšininkas net dukart savo karjeroje buvo pripažintas geriausiai besiginančiu turnyro krepšininku.

Nors amerikietis, kaip E.Kirvelaitis pasakojo „Žalgiris Insider“ prenumeratoriams, ir nėra pirmos jaunystės, jis vis dar išlaikęs savo elitinius gynybos įgūdžius.

„Istoriškai jis yra vienas geresnių lanko saugotojų Eurolygoje. Laikui bėgant, jeigu karjeros pradžioje jis visą tai darė iš atletiškumo, iš fizinių savybių, iš greičio ir, aišku, ilgų rankų, tai dabar, aišku, nebėra jis toks aktyvus, koks buvo anksčiau, gal ir nematysime blokų atsivejant žaidėją, bet dabar jis viską daro iš proto. Jis žino, kada reikia pašokti, kada varžovas meta, kada ne. Jo rankos yra vis tiek tvirtos, užstoja kelio varžovams. Nežinau, kiek jis padarys efektingų blokų, bet tai, kad jis yra efektyvus lanko saugotojas, tai tikrai – iki šios dienos“, – tikino E.Kirvelaitis.

Visą pokalbį su E.Kirvelaičiu jau dabar gali pamatyti visi „Žalgiris Insider“ prenumeratoriai.