„Žalgirio“ naujokas Edmondas Sumneris: „Tikslai yra tie patys“

Prieš kelionę amerikietis pasidalino žinute socialiniame tinkle „X“. Jis sureagavo į komandos įrašą apie jo atvykimo paskelbimą.

„Nauja kelionė, bet tikslai yra tie patys. Aš tiesiog myliu žaidimą. Nekantrauju sėsti į lėktuvą“, – rašė krepšininkas.

Prie komandos jis turėtų prisijungti po keletos dienų.

New Journey but same goals! I just love to hoop. Just excited to really get to bump 🫡✍🏾 https://t.co/D9pLfiXAUp