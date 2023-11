Justė Jocytė grįžo į Eurolygą, bet ASVEL pralaimėjo paskutinėmis sekundėmis

ASVEL anksti susikrovė dviženklį pranašumą (12:2), o antrajame kėlinyje turėjo ir 12 taškų persvarą (35:23), bet trečiajame ketvirtyje išbarstė visą persvarą, kai pralaimėjo atkarpą rezultatu 2:13.

Rungtynių pabaigoje ASVEL 4 baudų metimais panaikino 3 taškų deficitą (85:84) ir atrodė, kad iškovos pergalę, bet tada Borislava Hristova aidint sirenai pataikė dvitaškį ir nulėmė rungtynių baigtį.

BORISLAVA HRISTOVA FOR THE FIRST EVER #EUROLEAGUEWOMEN WIN FOR @SepsiSIC 💚💚 pic.twitter.com/QSNGtX5HqS