Jonas Valančiūnas pergalingose rungtynėse krepšį atakavo solidžiai

Lietuvis per 32 minutes įmetė 19 taškų (8/8 dvit., 0/1 trit., 3/3 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, dukart suklydo ir penkis kartus prasižengė.

„Pelicans“ labai gerai pradėjo rungtynes ir iškart šovė į priekį. Po spurto 14:4 jie jau vienu metu pirmavo 21:8. Skirumas išaugo o po dviejų kėlinių šeimininkai pirmavo jau 68:48.

„Pelicans“ lir vėliau abai užtikrintai puolė ir kontroliavo mačo eigą. Jie pirmavo visų rungtynių metu, antroje mačo dalyje varžovai priartėti niekaip nesugebėjo ir galiausiai JV atstovaujamas klubas įsirašė pergalę.

Nugalėtojams Zionas Williamsonas per 33 minutes pelnė 33 taškus (11/12 dvit., 11/12 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Zion Williamson DOMINATED in the Pelicans' win over the Sixers 😤



🔥 33 PTS

🔥 8 REB

🔥 6 AST

🔥 11-12 FG pic.twitter.com/M0WwyAGUnf