„Žalgirio“ jaunimui – istorinis šansas: dvikovos su TNS kaina – akistata prieš „Manchester United“

Trečią kartą Lietuvai tarptautinėje arenoje atstovausiantiems žalgiriečiams UEFA Jaunimo lygos burtai turnyro starte lėmė dvikovą prieš Velso čempioną „The New Saints“. Poros nugalėtojas paaiškės per dvejas rungtynes. Pirmoji komandų akistata vyks trečiadienį Vilniuje, atsakomoji – spalio 1 dieną išvykoje.

Pasak „Žalgirio“ futbolo akademijos trenerio Dainiaus Greviškio, komandai keliamas tikslas įveikti pirmąjį etapą. Tuo pačiu šis turnyras yra skirtas jaunų žaidėjų tobulėjimui – kaip galimybė įgyti tarptautinės patirties ir pažinti kitų šalių futbolą.

„Tikslas – išeiti ir laimėti. Kitokio tikslo niekada ir negali būti. Tikrai pasistengsime padaryti viską, kad rezultatas būtų pozityvus“, – kalbėjo treneris.

„Visa komanda to laukia, prieš tai visus metus dirbo dėl to, kad galėtume sudalyvauti UEFA Jaunimo lygoje. Stengiamės, atiduodame viską per treniruotes ir tikimės, jog pavyks pasiekti pergalę“, – kalbėjo komandos kapitonas Romualdas Jansonas.

„Jau būti čia yra pasiekimas ,smagu atstovauti Lietuvai „Žalgirio“ klubo gretose. Komanda, manau, pasiruošusi. Pirmąsias rungtynes visą laiką smagu žaisti prie savo fanų, savo aplinkos, savo aikštės. Tikiuosi, kad namuose startuosime stipriai“, – vylėsi vartininkas Joris Aliukonis.

Klubams šiame turnyre atstovauja U-19 komandos. Jų pagrindą sudaro žaidėjai, gimę 2006 metais ir jaunesni. Juos papildo trys metais vyresni futbolininkai. Taip pat didžiąją dalį ekipos privalo sudaryti žaidėjai, kurie pastaruosius dvejus metus buvo klubo struktūroje.

Dėl tokio turnyro reglamento „Žalgirio“ komandą UEFA Jaunimo lygoje sudarys trijų ekipų žaidėjų lydinys . Jame bus keli jaunesni vyrų komandos žaidėjai (vartininkas J. Aliukonis, saugas Martynas Šetkus, puolėjai R. Jansonas ir Patrikas Matyžonokas) bei dublerių ir U-18 komandos nariai.

„Turėjome pora treniruočių su esama pilna sudėtimi, prieš tai pora dienų dirbome su išplėstine sudėtimi. Didžiausia stiprybė, kad tai yra mūsų akademijos auklėtiniai. Jie žino žaidybinį planą, savo užduotis. Nemaža dalis žaidėjų turi vyrų futbolo, tarptautinių rungtynių patirties, Baltijos lygoje, jaunimo rinktinėse. Manau, komanda yra tikrai pasiruošusi“, – kalbėjo D. Greviškis.

„Nedaug treniravomės kartu, bet vis tiek esame pažįstami. Augome kartu, visą laiką treniravomės šalia vieni kitų treniravomės“, – sakė R. Jansonas.

„Su kai kuriais teko anksčiau žaisti jaunimo komandose, kai kurie dabar žaidžia B komandoje. Su kai kuriais turiu ryšį, su kai kuriais jo dar trūksta, bet manau, kad viskas bus gerai“, – teigė J. Aliukonis.

Dėl traumų komandai negalės padėti neseniai susižeidę Kipras Visockis, Kevinas Lukaševičius. „Turime kitus žaidėjus, jaunesnius, kurie gavo savo šansą. Jie atitinka tą lygį ir tuo šansu gali puikiai pasinaudoti. Džiaugiamės, kad turime didelę akademiją, kurioje yra žaidėjų, kurie gali vienas kitą pakeisti“, – aiškino treneris.

„The New Saints“ neseniai viešėjo Vilniuje, kur UEFA Konferencijų lygos atrankoje įveikė „Panevėžį“, tačiau šį kartą į Lietuvą atkeliauja Velso klubo jaunimo komanda, kuri debiutuos tokio rango varžybose.

„Apie varžovus nelabai daug žinome, nes nebuvo galimybės pažiūrėti vaizdo įrašų iš jų jaunimo čempionato. Manau, kad varžovas bus gero lygio, bet įveikiamas. Rungtynių pradžioje pamatysime varžovo gebėjimus, prisitaikysime, bet žaisime pagal savo žaidybinį planą ir stengsimės iškovoti pergalę“, – sakė treneris.

„Tikrai bus įdomu – nuo rungtynių pradžios reiks patiems įsivertinti kaip žais varžovai ir patiems prisitaikyti prie jų. Aišku, visų pirma parodyti savo žaidimą“, – kalbėjo R. Jansonas.

„Spėčiau, kad varžovų komanda bus su charakteriu, techniški, agresyvus. Reikės parodyti, ką mes galime geriausia“, – teigė J. Aliukonis.

R. Jansonas UEFA Jaunimo lygoje dalyvaus trečią kartą – jis 2021 m. žaidė prieš Izraelio čempionus Haifos „Maccabi“, kuriems vilniečiai nusileido abejose rungtynėse, o 2022 m. puolėjas ir įmušė pergalingą įvartį į Slovakijos čempionų „Trenčin“ vartus. Tiesa, atsakomąją dvikovą Slovakijoje žalgiriečiai pralaimėjo ir į kitą etapą nepateko. Tad šį kartą tai gali padaryti pirmą kartą.

„Prieš „Maccabi“ tikrai buvo sunkios rungtynės, varžovai buvo tikrai aukšto lygio. Prieš „Trenčin“ pavyko laimėti pirmąsias rungtynes. Gaila, kad tada negalėjome žaisti Vilniuje. Bet dabar žaisime namuose. Tikrai norėtųsi pakartoti tą jausmą. Tikiuosi ateis žiūrovų ir palaikys mus. Mes padarysime savo, kad jiems irgi patiktų reginys“, – kalbėjo R. Jansonas.

Poros nugalėtojas antrajame etape susitiks su Anglijos jaunimo čempionu „Manchester United“.

„Tai istorinė galimybė į Lietuvą atvežti tokio kalibro klubą. Jaunimas tą puikiai žino ir jokios papildomos motyvacijos nereikia“, – patikino D. Greviškis.

Žiūrovai rungtynes galės išvysti tik stadione – rungtynių tiesioginė transliacija nebus vykdoma dėl UEFA tvarkos, pagal kurią Čempionų lygos vakarais Jaunimo lygos transliacijos negalimos.

Pirmoji „Žalgirio“ ir „The New Saints“ akistata vyks trečiadienį, nuo 19 val. rugsėjo 18 dieną. LFF stadione. Bilietus į rungtynes galima įsigyti „Bilietai.lt“.