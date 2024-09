Čempionų lygos starte – kosminis „Bayern“ pasirodymas bei „Liverpool“ ir „Real“ pergalės

Viename iš susitikimų Milane susikovė „AC Milan“ ir „Liverpool“, o pergalę rezultatu 3:1 pasiekė svečiai.

Pirmasis įvartis šiose rungtynėse skriejo jau 3-ąją jų minutę, kai Christianas Pulisicius įsiveržė į baudos aikštelę ir pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą. Po šio įvarčio šeimininkai italai išsiveržė į priekį (1:0).

Visgi ilgai jie nepirmavo, nes jau 23-ąją minutę rezultatą išlygino Ibrahima Konate (1:1). 41-ąją minutę „Liverpool“ pelnė beveik identišką įvartį po kampinio ir išsiveržė į priekį (2:1). Šio įvarčio autorius Virgilas Van Dijkas.

Antrajame kėlinyje buvo pelnytas vienas įvartis, kurio autoriumi 67-ąją minutę tapo Dominikas Szoboszlai ir užtikrino savo komandai pergalę (3:1).

Kitose rungtynėse susitiko Miuncheno „Bayern“ ir Zagrebo „Dinamo“ ekipos. Šiame susitikime pergalę įspūdingu rezultatu 9:2 iškovojo Vokietijos klubas.

Šios rungtynės taip pat prasidėjo itin aktyviai ir pirmasis įvartis skriejo jau 19-ąją minutę (1:0). Tiesa, neturkus Miuncheno ekipa savo pranašumą padvigubino, kai rezultatyvų Jamalo Musialos perdavimą išnaudojo Raphaelis Guerreiro (2:0).

Prabėgus vos penkioms minutėms Vokietijos klubas ir vėl nubaudė savo varžovus, o įvarčio autoriumi tapo Michaelis Olise'as (3:0).

Nepaisant sunkios pradžios rungtynėse Zagrebo ekipa nenuleido rankų ir kėlinio pabaigoje sugebejo pelnyti net du įvarčius. 49-ąją minutę pasižymėjo Bruno Petkovičius, o vos po minutės kamuolį į vartus pasiuntė Yakuya Ogiwara (2:3).

Antrajame kėlinyje tiesiog pasipylė Miucheno ekipos įvarčiai. Šį įvarčių lietų pradėjo Michaelas Olise`as, o savo „hat-tricką“ galiausiai pasiėmė ir H. Kane`as. Tuo savo įspūdingo pasirodymo „Bayern“ neužbaigė. Pasižymėti suspėjo ir po keitimo į aikštę žengę Leroy`us Sane bei Leonas Goretzka.

Antradienį rungtynes sužaidė ir titulą ginantis Madrido „Real“ klubas, kuris susitiko su Štutgarto „VfB“ ekipa. Šis susitikimas baigėsi rezultatu 3:1 Ispanijos klubo naudai.

Šio mačo pirmajame kėlinyje pavyko pasižymėti tik Ispanijos ekipai, kuriai 46-ąją minutę įvartį pelnė Kylianas Mbappe.

68-ąją minutę „VfB“ išlygino rezultatą, kai galva pasižymėjo Denizas Undavas.

Tuomet reikalus ėmė spręsti Anthonio Rudigeris ir Endrickas, po kurių įvarčių „Real“ išsiveržė į priekį (3:1).

