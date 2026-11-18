6 pergalių serijoje Tomo Masiulio vyrai nugalėjo visas už įkrintamųjų ribos esančias komandas. Tuo metu per likusius 7 turus, iki pirmojo reguliariojo sezono rato pabaigos, „Žalgiris“ sutiks 5 pirmajame dešimtuke esančius klubus.
Dešimtuko sudėtis jau kurį laiką yra nusistovėjusi, o kol kas „Žalgiris“ prieš tokias komandas žaidė 4 kartus ir pasiekė dvi pergales – laimėjo Barselonoje ir Belgrade, bet nusileido Pirėjo „Olympiacos“ ir Stambulo „Fenerbahče“.
Penki „Žalgirio“ laukiantys įkrintamųjų klubai – turnyre pirmaujanti Valensijos „Valencia“, įspūdingai sezoną pradėjusi, bet dabar pristojusi Atėnų „Panathinaikos“, Madrido „Real“, Tel Avivo „Hapoel“ ir Dubajaus „Dubai“. Prieš PAO, „Dubai“ ir „Valencia“ kauniečiai žais namie.
5 įkrintamųjų ribose esantys varžovai per likusius 7 turus iki antro rato – didžiausias skaičius tarp Eurolygos komandų. Taip pat tiek sykių tokio kalibro varžovus sutiks ir „Panathinaikos“ su „Valencia“.
Tiesa, padrąsinti dėl laukiančio tvarkaraščio kauniečius turėtų dvejos rungtynės – su Vitorijos „Baskonia“ ir Tel Avivo „Maccabi“. Su pastaraisiais kauniečiai žais Kipre, o baskus pasitiks namie.
Būtent „Baskonia“ ir „Maccabi“ iškreipia tolimesnį vaizdą, žvelgiant į tvarkaraščio sudėtingumą – Tado Sedekerskio ginama komanda yra pasiekusi vienintelę pergalę, „Maccabi“ – tris.
Tad jau žiūrint pagal pergalių vidurkį, „Žalgirio“ tvarkaraščio sudėtingumas yra devintas (vid. 6,1 varžovų pergalės). Tiesa, laimėjus šį vakarą „Real“, žalgiriečiai dalintųsi 7 vietą pagal likusių varžovų pirmajame rate iškovotų pergalių skaičių.
Pagal pastarąjį rodiklį ryškiai sunkiausias tvarkaraštis liko šį vakarą tarpusavyje žaidžiančių „Real“ (vid. 7,6 varžovų pergalės) ir „Bešiktaš“ (7,4).
Jei žiūrėtume į varžovų užimamų vietų vidurkį, „Žalgiris“ čia taip pat yra prie viršaus – 9,6 vietos yra šeštas rezultatas. Pagal tai, ryškiai sunkiausias tvarkaraštis lauke ketvirtadienį Kaune besisvečiuosiančios „Panathinaikos“ – 7,9 vietos.
„Žalgiris“ per pastarąjį mėnesį stipriai pasitaisė savo situaciją turnyrinėje lentelėje ir gali jaustis tvirtai, o laukianti atkarpa iki tarpušvenčio parodys, kaip šiuo metu Lietuvos čempionai yra pasiruošę kautis su Europos grandais.
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