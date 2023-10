Žaidėjai, kurie taps mįsle ir „Žalgiriui” – į kuriuos būtina atkreipti dėmesį?

Daug taškų per rungtynes pelnantis žaidėjas varžovams yra tarsi mįslė, kurią, norint išvengti problemų, tenka įminti. O mįslių, kaip sustabdyti vieną ar kitą rezultatyvumu išsiskiriantį varžovų komandos žaidėją šį sezoną lietuvių aistringai palaikomam Kauno „Žalgiriui” Eurolygoje tikrai netrūks.

Su tam tikrais iš jų Kauno ekipai jau teko susidurti ir tai iš karto tapo puikiu įrodymu, jog „taškų mašinomis” kai kurie krepšininkai vadinami ne veltui.

Praėjusį sezoną rezultatyviausiu sezono žaidėju tapo Eurolygoje dominavęs bulgaras Sasha Vezenkovas (17,6 taško per rungtynes), kuris jau pakėlė sparnus į NBA.

Rezultatyviausiu Eurolygos sezono žaidėju kadaise yra tapęs ir lietuvis Linas Kleiza (17,1 taško per rungtynes) bei tokie krepšininkai kaip Vasilje Micičius (18,2 taško per rungtynes) ar Mike’as Jamesas (20,2 taško per rungtynes).

O kas šį sezoną gali tapti rezultatyviausiu Eurolygos sezono žaidėju? Pateikiame keletą potencialių kandidatų.

Džananas Musa, Madrido „Real”, atakuojantis gynėjas ir lengvasis krašto puolėjas

NBA patirties turinčio 24-erių krepšininko praėjęs sezonas karališkajame klube buvo tiesiog puikus. Jis per vienerias Eurolygos rungtynes vidutiniškai aikštėje praleido po 23 min., pelnė po 14,8 taško ir rinko po 15,9 naudingumo balo.

Jo pelnyti taškai buvo labai svarbūs vedant komandą į Eurolygos titulą.

Dž. Musa yra labai universalus galintis pataikyti iš visų pozicijų, Jis turi labai daug trenerio pasitikėjimo, tad mažai abejonių, kad įsibėgėjus šiam sezonui, jis ir vėl drąsiai atakuos krepšį bei bus vienas geriausių žaidėjų ne tik Madrido komandoje, tačiau ir visoje Eurolygoje.

Dž. Musa atrodo pasirengęs žengti dar vieną svarbų žingsnį į priekį savo karjeroje, o drąsa atakuojant jį tikrai turėtų pastatyti rimtu pretendentu į rezultatyviausio Eurolygos žaidėjo prizą.

Lorenzo Brownas, Tel Avivo „Maccabi”, įžaidėjas

Apie šio žaidėjo gebėjimą atakuoti krepšį ir rinkti svarbius taškus daug kalbėti nereikia. Tą puikiai visi matėme dar 2022 m. Europos krepšinio čempionate, kur jo dėka buvo eliminuota Lietuva, o Ispanija galiausiai atvesta iki aukso medalių.

L. Brownas praėjusį sezoną blizgėjo ir Eurolygoje bei parodė, kad yra vienas geriausių ne tik įžaidėjų, bet ir taškų rinkėjų.

Praėjusį sezoną per vienerias Eurolygos rungtynes aikštėje jis vidutiniškai praleido 31 min. ir rinko po 16,4 taško bei 16,1 naudingumo balo.

Jei žaidėjo nesustabdys traumos ar kiti faktoriai, tikėtina, kad šis sezonas bus apipintas dar vienu stipriu L. Browno pasirodymu puolime. Vien per dvejas pirmas šio sezono rungtynes Eurolygoje jis turėjo 17,5 taško vidurkį.

Mike’as Jamesas, „Monaco”, įžaidėjas

Į dešimtąjį savo Eurolygos sezoną jau įžengęs amerikietis kasmet ir toliau nenustoja stebinti savo žaidimu aikštelėje bei kelia varžovams galvos skausmą savo drąsa atakuojant krepšį.

Kai atakos laikas ritasi į pabaigą ir neaišku, ką daryti, komandos draugams pakanka atiduoti kamuolį į M. Jameso rankas ir kamuolys jau netrukus atsidurs krepšyje.

Praėjusį sezoną krepšininkas Eurolygos rungtynėse per vidutiniškai 30 min aikštėje pelnė po 15,9 taško ir rinko po 16,3 naudingumo balo.

„Monaco" turi net keturis elitinius gynėjus. Be M. Jameso yra Kemba Walkeris, Jordanas Loydas ir Elie Okobo. Tačiau tikėtina, kad solidi patirtis bei didelis trenerių pasitikėjimas ir toliau visą naująjį sezoną didžiąją dalį taškų rinkimo krūvio sukraus ant M. Jameso pečių.

Shabazzas Napieras, Belgrado „Crvena Zvezda", įžaidėjas

Ilgus metus už Atlanto NBA lygoje praleidęs ir nuo 2021 m. Europoje žaidžiantis amerikietis netruko čia įrodyti savo vertę.

Praėjusį sezoną amerikietis Milano „AX Armani" ekipoje aikštėje Eurolygos rungtynėse vidutiniškai praleido po 25 min. Ir pelnydavo po 15 taškų bei rinko po 16,4 naudingumo balo.

Sh. Napieras yra ne tik perdavimus dalijantis, tačiau ir krepšį be galo atakuoti mėgstantis žaidėjas. Tad jeigu jis „Crvena Zvezda" ekipoje žais ne prasčiau nei praėjusias metais Milane, tikrai neatmestina galimybė jam siekti rezultatyviausio sezono žaidėjo trofėjaus.

Shane'as Larkinas, Stambulo „Anadolu Efes”, įžaidėjas ir atakuojantis gynėjas

Dėl traumos praėjusį sezoną Š. Larkinas Eurolygoje pasirodė tik 17-oje rugtynių, tad šį sezoną yra išalkęs savo vertę įrodinėti iš naujo.

Praėjusį sezoną Eurolygoje jis per 29 min. rinko po 12 taškų ir 14 naudingumo balų.

Sh. Larkinas visada buvo vienas rezultatyviausių ir svarbiausių Stambulo klubo krepšininkų. O tikėtis, kad jis gali pretenduoti į šio sezono rezultatyviausio žaidėjo titulą verčia ir tai, kad jam priklauso visų laikų Eurolygos taškų per vienerias rungtynes rekordas - 2019 m. lapkritį jis pelnė 49 taškus prieš Miuncheno „Bayern" ekipą.

Nikola Mirotičius, Milano „AX Armani”, sunkusis krašto puolėjas

Barselonos klubo lyderiu pastaruosius keletą sezonų buvęs N. Mirotičius šį tarpsezonį buvo ir vienas labiausiai aptarinėjamų krepšininkų dėl ne itin malonaus išsiskyrimo su vienu iš Ispanijos grandų.

Praėjusį sezoną jis Eurolygoje per vieną mačą aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 25 min. ir pelnydavo po 15,4 taško, rinkdavo po 16,4 naudingumo balo.

N. Mirotičiui praėjusį sezoną teko susidurti su daugybe triukšmo už aikštės ribų, todėl šis sezonas naujajame klube Milane jam asmeniškai turėtų skambėti kaip galimybė dar geriau įrodyti, ko yra vertas.

N. Mirotičius puikiai žino, ką reiškia būti komandos lyderiu renkant taškus, tad nereiktų nustebti, kad šį sezoną jis gali tapti vienu pagrindinių pretendentų iškovoti rezultatyviausio Eurolygos žaidėjo titulą.

Willas Clyburnas, Stambulo „Anadolu Efes”, lengvasis krašto puolėjas

Praėjusį sezoną W. Clyburnas tiesiog blizgėjo puolime. Eurolygoje per 33 min. praleidžiamas aikštėje jis per vienerias rungtynes vidutiniškai pelnė po 16,7 taško ir rinko 18,6 naudingumo balo.

Amerikietis nevengia drąsiai atakuoti krepšį, yra fiziškas, kas dažnai padeda įveikti prieš jį besiginančio varžovo gynybą.

Po puikaus praėjusio sezono, tikėtina, kad ir šiame jis bus vienas iš tų, kurie labiausiai klestės naujojo komandos vyriausiojo trenerio Erdemo Cano sistemoje. O kad pasitikėjimo iš trenerio netrūksta parodė jau pirmosios šio sezono rungtynės, kuriose krepšininkas ant parketo vidutiniškai praleido po 25 min.

Kol kas jo taškų vidurkis neviršija praėjusio sezono, tačiau tik laiko klausimas, kada ims kilti.

Kevinas Punteris, Belgrado „Partizan”, atakuojantis gynėjas

„Partizan” sirgaliai tiesiog dievina šį žaidėją, kadangi jis yra vienas dažniausių Belgrado klubo pergalių kalvių.

2022-23 Eurolygos sezone krepšininkas vieneriose rungtynėse aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 28 min. per kurias pelnydavo po 16,1 taško ir rinko po 15 naudingumo balo.

Niekas neabejoja, kad ir šiame sezone jis bus tas žaidėjas, kuris treneriui Željko Obradovičiui kels daugiausia pasitikėjimo, kadangi praėjęs sezonas puikiai parodė, kad žaidimui nesiklostant, K. Punteris savo individualiais veiksmais gali išgelbėti situaciją.

Krepšį atakuoti šis krepšininkas moka tiesiog puikiai. Tad jei jo nesustabdys traumos ar apribotas žaidimo laikas, be jokios abejonės, kad taškus jis rinks taip pat sėkmingai kaip ir praėjusį sezoną.

Wade'as Baldwinas, Tel Avivo „Maccabi”, įžaidėjas ir atakuojantis gynėjas

Tikrų tikriausia taškų mašina praėjusį sezoną buvęs W. Baldwinas Eurolygoje per vienerias rungtynes vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 28 min. ir pelnydavo po 17,2 taško bei rinkdavo po 17,6 naudingumo balo.

W. Baldwinas neginčijamai praėjusį sezoną buvo vienas geriausių Eurolygos gynėjų, tad jo galimybėmis atakuoti krepšį ir varyti į neviltį besiginančius varžovus neabejoja niekas.

Jau per pirmąsias dvejas šio sezono rungtynes Eurolygoje jis vidutiniškai rinko 13,7 taško. Tikėtina, kad jau netrukus šie skaičiai tik augs.

W. Baldwinas turi viską ko reikia toliau sėkmingai įrodinėti savo vertę ir jeigu Tel Avivo komandai žaidimas klijuosis, jis tikrai nebus prastesnis nei praėjusį sezoną. Rezultatyviausiojo titulas jam tikrai yra pasiekiamas.

Markusas Howardas, Vitorijos „Baskonia”, atakuojantis gynėjas

Jau praėjusio sezono pradžioje atrodė, kad puolime tiesiog užsidegusio M. Howardo nesustabdys niekas. Kadangi į Stambulo „Anadolu Efes” išvyko jo partneris Darius Thompsonas, ant 24-erių metų krepšininko pečių užgulė dar didesnė atsakomybė

Krepšininkas puikiai žino, ką reiškia būti rezultatyviausiu sezono žaidėju, kadangi tokiu buvo žaisdamas NCAA 2020-aisiais, kai per rungtynes vidutiniškai rinko 27,8 taško.

Praėjusį sezoną Eurolygoje krepšininkas aikštėje vidutiniškai praleido 20 min, pelnė po 14,2 taško.

M. Howardo svarba Vitorijos klube yra didelė, trenerių pasitikėjimo netrūksta. Tad jam belieka toliau demonstruoti tokį užsidegimą, kokį rodė praėjusį sezoną.

Ir panašu, kad tas užsidegimas šiame sezone nė kiek ne mažesnis. Štai pavyzdžiui žaisdamas prieš „Žalgirį”, krepšininkas pasižymėjo 26 taškais, nors per pirmus tris mačus jis ir labai strigo, bet jis vis vien yra tikras metikas, kuris, visų pirma, žiūri tik į krepšį.