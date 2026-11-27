Šeimininkų neišgelbėjo solidus Klaipėdos „Neptūno“ gynėjo Yannicko Frankes pasirodymas. Snaiperis per 30 minučių pelnė 21 tašką (5/6 dvit., 3/8 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 17 naudingumo balų.
Y.Franke buvo rezultatyviausias savo komandoje, o jam geriausiai talkino su 20 taškų likęs Keye van der Vuurstas.
Izraelio rinktinei 22 taškus įmetė Nimrodas Levi, 14 – Tamiras Blattas, 13 – Yovelis Zoosmanas.
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